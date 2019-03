Ligue des champions - Sadio Mané, comme un signe de la providence pour Liverpool

En difficulté lors des dernières semaines, les Reds ont pu compter sur leur international sénégalais pour sortir le grand jeu du côté de Munich.

"Rappelez-moi en fin de saison et je chanterai ma propre chanson sur Sadio Mané si vous le souhaitez !" Dans son style habituel, avec un large sourire qui montrait sa satisfaction d'avoir déjoué les pronostics, Jürgen Klopp a lancé un défi aux journalistes présents en salle de presse. Depuis plusieurs mois, les chansons qui mettent en avant les joueurs des Reds fleurissent sur les bords de la Mersey. Après Virgil Van Dijk, lui aussi buteur mercredi soir, Sadio Mané pourrait ainsi avoir son propre hit et c'est tout à fait logique.

Auteur d'un doublé face au Bayern en huitième de finale retour de la , l'international sénégalais a été l'un des artisans majeurs du succès de son équipe face à des Bavarois sans idées. C'est d'abord lui qui s'est joué de Manuel Neuer en première période, d'une feinte bien sentie, pour ouvrir le score dans le but vide. Si le Bayern a su égalisé grâce à un but contre-son-camp de Matip, les Reds ont mené les débats et Van Dijk, par sa tête puissante, a remis les siens sur les bons rails. Opportuniste en fin de match, Sadio Mané en profitait pour marquer le but du break, sur une offrande de Mohamed Salah.

Alors que Mohamed Salah et Roberto Firmino ont du mal à être réguliers cette saison après avoir enchaîné les performances de haut niveau en 2017-2018, celui qui est déjà qualifié pour la CAN 2019 avec les Lions de la Teranga continue d'avancer dans la discrétion et la simplicité à 26 ans. Son premier but face au Bayern a notamment été mis en avant par Michael Owen sur BT Sport. "Il se met dans une position parfaite pour prendre un maximum de vitesse. Bien sûr, la sortie du gardien est un peu hasardeuse, mais Mané l’a vue et sait ce qu’il doit faire. Regardez bien, avant d’exécuter son dribble, il sait ce qu’il veut faire. (...) C’est un but d’une qualité extrême."

Auteur de 16 buts cette saison en , l'ancien joueur de n'avait inscrit jusque-là qu'un seul but en Ligue des champions (contre l'Étoile Rouge de Belgrade, le 24 octobre 2018). Avec cette soirée parfaite du côté de la Bavière, il conforte un peu plus son statut d'homme-clé du collectif des Reds, capable de répondre aux consignes tactiques de son entraîneur (placement, pressing, efforts défensifs) mais aussi de laisser parler sa créativité le moment venu.

"On donne le maximum pour essayer d'aller encore une fois en finale"

Lors d'un entretien accordé à Goal en novembre dernier, l'attaquant formé au avait confié son envie de décrocher le sacre européen après la défaite en finale contre le en mai dernier à Kiev (1-3). "Honnêtement, la Ligue des champions est le rêve de tout joueur dans le monde. C'était toujours mon rêve, c'est clair. La saison dernière, c'était la première fois que je jouais en Ligue des champions et nous avons désormais des souvenirs qui resteront dans ma mémoire pour toujours. Nous avons très bien joué, nous avons obtenu des résultats incroyables contre de très bonnes équipes. Nous avons beaucoup donné pour tenter de remporter la finale, mais il n'y a pas de regrets. Cela fait partie du football... On a essayé d'oublier cela et on donne le maximum pour essayer d'aller encore une fois en finale."

Le rêve de revenir une seconde fois consécutive en finale est bien accessible. Avec un tableau ouvert suite aux éliminations du Real Madrid, du PSG ou encore de l' , nul doute que Sadio Mané et auront encore une belle carte à jouer cette saison, en plus d'être toujours en lice pour le titre en Premier League.