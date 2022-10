Ligue des champions - PSG : Verratti devrait débuter face à Benfica

Revenu de blessure en fin de semaine dernière, la présence de l'Italien dans le onze de départ ne fait que peu de doutes.

A quelques exceptions près, la tradition veut que le joueur qui se présente en conférence de presse de veille de match de Ligue des champions soit aligné d'entrée. Ce mardi soir à Lisbonne, Danilo Pereira s'est assis à côté de Christophe Galtier pour répondre aux questions des journalistes et selon toute vraisemblance il devrait démarrer la rencontre face à Benfica.

Avec le Portugais, peu de doutes sur l'identité des défenseurs qui devraient l'accompagner : à savoir Sergio Ramos et Marquinhos. L'autre interrogation de cette composition parisienne réside au milieu de terrain. Touché au mollet gauche contre Lyon le 18 septembre, Marco Verratti a fait son retour à l'entraînement collectif vendredi avant de terminer en solo.

"Il a 90 minutes dans les jambes"

Lundi et mardi, l'Italien a pu effectuer les deux séances en intégralité aux côtés de ses partenaires. Comme expliqué par Galtier avant la rencontre face à Nice, le staff parisien n'a pas souhaité précipiter sa reprise sachant qu'il était suspendu et que son cas n'a suscité aucune inquiétude particulière.

A tel point qu'il pourrait démarrer la rencontre capitale qui attend les Parisiens face à des Portugais qui ont remporté leurs deux premières rencontres dans ce groupe H. Une information que le technicien parisien a d'ailleurs (presque) confirmée en conférence de presse. "Marco Verratti a 90 minutes dans les jambes. Il a beaucoup joué, même s'il est souvent sorti en cours de match quand le score était acquis. Il est prêt et n’a pas de problème physique."

Pour le reste du grand classique puisque Messi, Neymar et Mbappé seront titulaires, tout comme Donnarumma dans les buts et Hakimi et Mendes en pistons.

Composition probable du PSG : Donnarumma (g.) - Sergio Ramos, Marquinhos, Danilo Pereira - Hakimi, Vitinha, Verratti, Nuno Mendes - Messi, Mbappé, Neymar.