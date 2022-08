Ligue des champions - Le PSG et l'OM épargnés par le tirage au sort de la phase de groupes

Le PSG et l'OM connaissent leurs adversaires pour la Ligue des champions et sur le papier, ils ont été épargnés par le tirage au sort.

Ce jeudi 25 août, à Istanbul, l'UEFA a procédé au tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions 2022-2023. Un tirage effectué par Yaya Touré et Hamit Altintop.

Un groupe abordable pour l'OM

Placé dans le chapeau 4, l'OM redoutait d'affronter trois gros morceaux et il s'en sort plutôt bien avec l'Eintracht Francfort, Tottenham (son adversaire le plus relevé) et le Sporting CP.

Un inédit PSG-Juventus

Pour la première fois de son histoire en Ligue des champions, le PSG affrontera la Juventus et pourrait retrouver Angel Di Maria s'il se remet à temps de sa blessure. Le PSG sera favori face au Benfica mais ne devra pas sous-estimer cet adversaire.

Enfin, le PSG retrouvera le Maccabi Haïfa, son tombeur lors de la Coupe des coupes 1998-1999…

Les retrouvailles de Lewandowski avec le Bayern

Concernant les autres groupes, il y a aura les retrouvailles entre Robert Lewandowski et le Bayern Munich. Le Barça et le Bayern devront d'ailleurs se méfier de l'Inter.

Le Real a hérité d'un groupe facile sur le papier et il y a aura de belles affiches dans les groupes A et G.

LE TIRAGE AU SORT DE LA PHASE DE GROUPES DE LA LIGUE DES CHAMPIONS

Groupe A : Ajax d'Amsterdam, Liverpool, Napoli, Glasgow Rangers.

Groupe B : FC Porto, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, FC Bruges.

Groupe C : Bayern Munich, FC Barcelone, Inter Milan, Viktoria Plzen.

Groupe D : Eintracht Francfort, Tottenham, Sporting CP, Olympique de Marseille

Groupe E : AC Milan, Chelsea, RB Salzbourg, Dinamo Zagreb.

Groupe F : Real Madrid, RB Leipzig, Chakthar Donetsk, Celtic Glasgow.

Groupe G : Manchester City, FC Séville, Borussia Dortmund, FC Copenhague.

Groupe H : Paris Saint-Germain, Juventus, Benfica, Maccabi Haïfa.

LE CALENDRIER DE LA PHASE DE GROUPES DE LA LIGUE DES CHAMPIONS

1ère journée : mardi 6 et mercredi 7 septembre 2022

2e journée : mardi 13 et mercredi 14 septembre 2022

3e journée : mardi 4 et mercredi 5 octobre 2022

4e journée : mardi 11 et mercredi 12 octobre 2022

5e journée : mardi 25 et mercredi 26 octobre 2022

6e journée : mardi 1er et mercredi 2 novembre 2022

RAPPEL DES CHAPEAUX AVANT LE TIRAGE AU SORT DE LA PHASE DE GROUPES

Chapeau 1

Real Madrid, tenant du titre (124 000)

Eintracht Francfort, vainqueur de la Ligue Europa 2022 (61 000)

Manchester City, champion d'Angleterre (134 000)

AC Milan, champion d'Italie (38 000)

Bayern Munich, champion d'Allemagne (138 000)

Paris Saint-Germain, champion de France (112 000)

FC Porto, champion du Portugal (80 000)

Ajax d'Amsterdam, champion des Pays-Bas (82 500)

Chapeau 2

Liverpool, 2e de la Premier League (134 000)

Chelsea, 3e de la Premier League (123 000)

FC Barcelone, 2e de la Liga (114 000)

Juventus, 4e de la Serie A (107 000)

Atlético de Madrid, 3e de la Liga (105 000)

FC Séville, 4e de la Liga (91 000)

RB Leipzig, 4e de la Bundesliga (83 000)

Tottenham, 4e de la Premier League (83 000)

Chapeau 3

Borussia Dortmund, 2e de la Bundesliga (78 000)

Red Bull Salzbourg, champion d'Autriche (71 000)

Chakthar Donetsk, champion d'Ukraine (71 000)

Inter Milan, 2e de la Serie A (67 000)

Napoli, 3e de la Serie A (66 000)

Benfica, 3e du championnat du Portugal (61 000)

Sporting CP, 2e du championnat du Portugal (55 500)

Bayer Leverkusen, 3e de la Bundesliga (53 000)

Chapeau 4

Glasgow Rangers, 2e du championnat d'Ecosse (50 250)

Dinamo Zagreb, champion de Croatie (49 500)

Olympique de Marseille, 2e de la Ligue 1 (44 000)

FC Copenhague, champion du Danemark (40 500)

FC Bruges, champion de Belgique (38 500)

Celtic Glasgow, champion d'Ecosse (33 000)

Viktoria Plzen, champion de Tchéquie (31 000)

Maccabi Haïfa, champion d'Israël (7 000)