Ligue des champions - Manchester City réagit à sa possible exclusion

Manchester City a tenu à réagir aux révélations concernant l'enquête du fair play financier qui pourrait aboutir à son exclusion de la C1.

Alors que le New York Time révélait ce lundi que risquait d'être exclu de la pour une saison suite à une enquête de l'UEFA dans le cadre du fair play financier, le club a tenu à réagir via un communiqué.

"Manchester City coopère entièrement en bonne foi avec la Chambre d'Investigation, est-il précisé. Ce faisant, le club est confiant quant à l'indépendance de la Chambre en faveur d'une procédure régulière et de l'engagement pris par l'UEFA le 7 mars de ne pas faire d'autres commentaires sur la question tant que l'enquête est en cours.

CLUB STATEMENThttps://t.co/c2S8qXQmxv — Manchester City (@ManCity) 14 mai 2019

"Le rapport du New York Times citant des 'personnes proches de l'affaire' est donc extrêmement préoccupant. Il s'ensuit que soit la bonne foi de Manchester City à l'égard du CI SADC est mal placée, soit le processus du CI SADC est mal représenté par des personnes qui ont l'intention de nuire à la réputation du club et à ses intérêts commerciaux. Ou les deux. L'accusation d'irrégularités financières est entièrement fausse, et des preuves complètes de ce fait ont été fournies", conclut le club.

Le media américain avait annoncé ce lundi que l'UEFA pourrait recommander l'exclusion de la Ligue des champions du récent champion d' pour une saison. Le journal ne précisait pas si cette sanction s'appliquerait dès la saison prochaine ou lors de la saison 2020-2021. Le club serait accusé d'avoir fait des déclarations erronées lors d'une précédente enquête et surévalué des contrats de sponsoring. Une décision pourrait être prise cette semaine par le gendarme financier de l'instance européenne.