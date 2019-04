Ligue des Champions - Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo ? La jolie pirouette de Kylian Mbappé

Pour ne se fâcher avec personne, Mbappé a trouvé la parade lorsqu’on lui a demandé de choisir entre Messi et Ronaldo.

Les amoureux de la Ligue des Champions vont être gâtés. Ce mardi (21h), au Camp Nou, le va tenter de conserver son avantage acquis à (1-0) lors des quarts de finale aller. Du côté de l’Allianz Stadium, la peut se contenter d’un score vierge après le match nul obtenu sur la pelouse de l’ Amsterdam (1-1). Deux affiches on ne peut plus prestigieuses qui éclipseraient presque le duel à distance entre les deux meilleurs joueurs du monde, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Qui est le GOAT, le meilleur de tous les temps ?

Car oui, même si le Portugais conserve une belle longueur d’avance au classement des buteurs , la coupe aux grandes oreilles est aujourd’hui la seule compétition où les deux cracks peuvent se mesurer l’un à l’autre. Il s’agit d’ailleurs d’un débat éternel qui ne prendra sans doute jamais fin… Entre Messi et Ronaldo, qui est le GOAT, le meilleur de tous les temps ? Interrogé à ce sujet, le prodige du , Kylian Mbappé, a botté en touche.

"Si j’ai le choix entre Messi et Ronaldo pour composer mon équipe ? Je me retire et je prends les deux pour être sûr de gagner ! Je pourrais en choisir un, mais ça se ferait forcément au détriment de l’autre. Et tu n’as pas le droit de dénigrer l’un de ces deux monstres. En choisir un, ce serait une insulte vis-à-vis de tout ce que l’autre a également fait" , s’est justifié le champion du monde dans les colonnes de Football.

Mbappé : "J’avoue avoir plus souvent défendu Ronaldo"

Un choix surprenant, surtout lorsqu’on sait que la chambre du Mbappé version adolescent était tapissée de posters à l’effigie de CR7 : "Quand j’étais plus jeune, je m’amusais à comparer les deux. Je me souviens qu’à Clairefontaine, on avait souvent des débats entre nous. D’une année sur l’autre, je changeais, même si j’avoue avoir plus souvent défendu Ronaldo. Mais en grandissant, je suis moins tranché. Il y a les adeptes du Barça à la Cruyff avec un Messi facile. Et il y a les autres qui diront que Ronaldo, le plus grand athlète que le foot ait connu, a gagné partout où il est passé."

Mbappé préfère donc ne pas les départager. Et pourtant, le Parisien concède que les deux n’auraient jamais été aussi forts s’ils n’avaient pas été comparés. "Ils ont passé une grande partie de leur carrière à se tirer la bourre. Quand l’un en met trois le samedi, l’autre répond le dimanche en réalisant la même performance pour bien énerver son concurrent devant la télé ! Si l’un des deux n’avait pas existé, l’autre aurait été le meilleur joueur du monde, mais il n’aurait jamais duré aussi longtemps" , a conclu le joueur formé à l’AS , toujours aussi lucide…