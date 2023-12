Ligue des Champions : Les dates des 8es de finale sont tombées

Quelques heures après le tirage au sort, le programme des 8es de finale de la Ligue des Champions, est enfin connu.

Le tirage au sort des 8es de finale de la Ligue des Champions a eu lieu lundi 18 décembre, à Nyon en Suisse. Un tirage qui a plus ou moins souri au seul représentant de la France dans la compétition reine des clubs. Quelques heures donc après le tirage, l’UEFA a dévoilé le programme des matchs.

Getty/GOAL

Le programme des 8es de finale de la Ligue des Champions

La période des 8es de finale de la C1 était déjà connue. Elle se tiendront entre les 13-14 et 20-21 février pour les manches aller ainsi que les 05-06 et 12-13 mars pour les manches retour. Par ailleurs, le programme des rencontres est également connu depuis quelques minutes. Ce sont Copenhague et le RB Leipzig qui vont ouvrir le bal respectivement contre Manchester City et le Real Madrid, le 13 février. Ces équipes se retrouveront le 06 mars pour la manche retour de chaque côté.

Getty

Seul représentant français en lice, le Paris Saint-Germain sera aux prises avec la Real Sociedad, le 14 février à l’aller et le 05 mars au retour. La Lazio Rome et le Bayern Munich vont se défier aux mêmes dates en deux manches également. Une semaine après le début des 8es de finale, l’inter Milan et l’Atlético Madrid vont se retrouver à leur tour, le 20 février pour le match aller et le 13 mars, pour le match retour. Ce sera les mêmes dates pour le duel entre le PSV Eindhoven et le Borussia Dortmund. Pour finir, le FC Porto et Arsenal se rencontreront le 21 février et le 12 mars pour les deux manches, tout comme le Napoli et le FC Barcelone.

Getty Images

Les affiches des 8es de finale de Ligue des Champions

Aller le 13 février et retour le 6 mars

Manchester City (Angleterre) - FC Copenhague (Danemark)

Real Madrid (Espagne) - RB Leipzig (Allemagne)

Aller le 14 février et retour le 5 mars

Real Sociedad (Espagne) -Paris Saint-Germain (France)

Bayern Munich (Allemagne) - Lazio (Italie)

Aller le 20 février et retour le 13 mars

Atlético de Madrid (Espagne) - Inter Milan (Italie)

Borussia Dortmund (Allemagne) - PSV Eindhoven (Pays-Bas)

Aller le 21 février et retour le 12 mars

Arsenal (Angleterre) - FC Porto (Portugal)

FC Barcelone (Espagne) - Naples (Italie)