Ligue des Champions, le point sur les qualifiés pour les 8emes de finale et pour la Ligue Europa

La sixième journée de la Ligue des Champions a livré son verdict et on connait désormais les seize clubs qualifiés pour les huitièmes de finale.

On le savait depuis mardi soir et la défaite de , il y aura bien un club français pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Vainqueur de l’ et premier de son groupe, le PSG sera l’unique représentant de la dans cette phase de matches à élimination directe, tout comme le unique club portugais. Avec les différents classements, il ne serait pas impossible d'avoir droit à un nouveau huitième de finale entre le club parisien et le , qui a fini derrière la Turin.

Battu par , ce mercredi soir, l’ n’a pas réussi à accrocher ce petit point qui aurait pu le reverser en , l’ ayant perdu à domicile contre Porto. Tout comme le , incapable de gagner un match dans cette campagne européenne, les Marseillais seront désormais totalement focalisés sur le championnat de .

Une fois encore, ce sera la qui sera le championnat européen le mieux représenté en huitièmes de finale. Les quatre clubs engagés lors de la phase de poule (Barça, Séville, Real, Atlético) n’ont pas été pris au piège même si le est le seul à avoir décroché la première place de son groupe. Mais fait rare, le championnat espagnol va devoir partager la vedette avec la puisque ce sont également quatre clubs allemands (Bayern, Dortmund, Leipzig, Mönchengladbach) qui seront présents parmi les seize meilleurs clubs européens. La ( , , Manchester City) et la (Juventus, , ) auront trois représentants chacuns, Manchester United étant reversé en Ligue Europa et l' éliminé de toutes compétitions européennes cette saison.

Les qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions :

Premiers de leur groupe :

Liverpool

Chelsea

Juventus Turin

PSG

(tenant du titre)

Manchester City

Real Madrid

Deuxièmes de leur groupe :

Atalanta Bergame

Lazio Rome

FC Barcelone

FC Porto

Reversés en Ligue Europa :

Manchester United

Amsterdam

Krasnodar

Bruges

Olympiakos