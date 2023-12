Ligue des champions : Dortmund a choisi son joueur qui va stopper Mbappé

Kylian Mbappé n’aura aucune chance pour s’exprimer, mercredi, face au Borussia Dortmund. Un gros calibre prendra soin du Français.

Leader du groupe F, le Borussia Dortmund (10 points, qualifié) reçoit le PSG pour le compte de la sixième et ultime journée de la phase de groupes de Ligue des champions, mercredi soir. Maillon fort du club francilien, Kylian Mbappé est étudié du côté de l’Allemagne.

Dortmund – PSG, ça passe ou ça casse !

Le Paris Saint-Germain est très en danger en Ligue des champions de l’UEFA. Bien qu’il soit deuxième du groupe F avec 7 points, le club champion de France peut toutefois se faire éliminer de la prestigieuse compétition des clubs. Vainqueur du Borussia Dortmund (2-0) lors de la première journée, le PSG a chuté lors de la journée suivante.

Parti en Angleterre pour défier Newcastle United, Randal Kolo Muani et ses coéquipiers sont revenus avec une lourde défaite de 4-1. Mais le PSG s’était relancé avec une victoire (3-0) contre l’AC Milan lors de la troisième journée avant de trébucher deux semaines plus tard face à la même équipe italienne en s’inclinant 2-1. En cinquième journée, le PSG a été décevant en concédant un nul contre les Magpies (1-1). Un pénalty très critique accordé au PSG a fait mouche après ce match.

Les Allemands désignent le bourreau de Mbappé

S’il a été battu (2-0) par le club champion de France, le Borussia Dortmund ne veut rien perdre lors de la manche retour, ce mercredi 13 décembre à 21 heures. Même si le club allemand venait de perdre face au RB Leipzig (2-3) lors de la 14e journée de la Bundesliga, le Borussia Dortmund veut rendre la tâche difficile eu PSG.

A en croire les informations de L’Equipe, Edin Terzić pourrait faire confiance à Niklas Süle sur le couloir droit pour arrêter Kylian Mbappé. Julian Ryerson étant blessé au genou, Thomas Meunier et Mateu Morey n’étant pas sur la liste de la Ligue des Champions, et Emre Can, capable d’évoluer à ce poste, est suspendu, c’est Niklas Süle qui devrait être aligné sur le côté.