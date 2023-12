Le PSG reçoit une bonne nouvelle de Dortmund

Le Paris Saint-Germain a des raisons de se réjouir avant le choc contre le Borussia Dortmund, mercredi.

Prochain adversaire du PSG en Ligue des Champions, le Borussia Dortmund a envoyé des signaux au club francilien ce weekend. Le match du BVB contre Leipzig samedi à l’occasion de la 14e journée de Bundesliga, a peut-être, donné quelques indications à Luis Enrique en vue de la 6e journée de Ligue des Champions.

Dortmund s’incline avant le PSG

Premier de son groupe en Ligue des Champions, le Borussia Dortmund n’est pas autant serein en Bundesliga. Les Borussen viennent de s’incliner face au RB Leipzig lors de la 14e journée du championnat allemand (2-3). C’est la troisième défaite des hommes d’Edin Terzić sur leurs cinq derniers matchs. Un manque de constance criard en championnat qui pose problème outre-Rhin. Toutefois, la méforme du BVB peut bien arranger le PSG, son prochain adversaire en Ligue des Champions.

Une aubaine pour le PSG

Le PSG peut bien profiter de la méforme du Borussia Dortmund. Défait par le RB Leipzig, un concurrent direct, le BVB n’est pas forcément dans les meilleures dispositions pour affronter les Parisiens. Même si les Borussen se sont repris en fin de partie avec la réduction du score, le test avant Paris est bel et bien raté. Une bonne nouvelle pour Luis Enrique qui aura le temps d’identifier les faiblesses des Allemands afin de les exploiter mercredi prochain. Sous la menace d’une élimination de la Ligue des Champions, le PSG n’a plus droit à l’erreur et a tout intérêt à exploiter toutes les failles du Borussia Dortmund, mercredi prochain. Par ailleurs, les hommes de Luis Enrique ont déjà battu ceux d’Edin Terzić en C1 cette saison. Par conséquent, les Franciliens doivent se méfier des Allemands, qui n’ont certainement pas envie de perdre deux fois contre la même équipe.