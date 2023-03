Ligue des Champions, Bayern-PSG : Thomas Müller avertit Kylian Mbappé

Avant le huitième de finale retour entre le Bayern Munich et le PSG, Thomas Müller a assuré avoir un plan pour limiter Kylian Mbappé.

Décidément, Thomas Müller aime faire monter la sauce avant les grands matches, notamment les affrontements face au Paris Saint-Germain. Trois semaines après le victoire du Bayern Munich au Parc des Princes (1-0), les deux équipes se retrouveront mercredi soir à l'Allianz Arena pour le huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Et avant ce duel, le milieu offensif allemand a tenu à assurer que malgré la présence de Kylian Mbappé, trop juste pour être titulaire à l'aller, il est confiant quant aux chances du Bayern de l'emporter et de limiter l'influence du champion du monde 2018 sur la pelouse.

Müller et le Bayern ont un plan "anti-Mbappé"

Il faut dire que la présence de l'attaquant français change à elle-seule le visage du PSG, comme ce fut le cas face à l'OM, lors duquel il a brillé avec deux buts, une passe décisive, et une crainte constante dans la défense adverse. En pleine confiance, le natif de Bondy avait même déclaré que le club de la capitale était "toujours favori" malgré la défaite au match aller. Interrogé à ce sujet ce mardi en conférence de presse, Thomas Müller a tenu à prévenir son adversaire que lui et ses coéquipiers ne lui rendraient pas la tâche facile, avec le collectif comme arme principale. "Je comprends Kylian, il a beaucoup confiance en lui. (...) Son explosivité, ses bons choix, c'est super efficace et j'adore ça, mais si notre plan est efficace, il ne va pas s'amuser demain", a assuré l'international allemand.

Le champion du monde 2014 a même donnée quelques indications sur la façon dont les Munichois tenteront de stopper le numéro 7 parisien, gênant notamment ses coéquipiers à la relance afin d'éviter qu'ils ne puissent le trouver en profondeur. "Il faut aussi éviter les passes vers lui et lui donner trop d'espaces. Demain, ce sera un facteur important pour Paris. Chaque point fort a un point faible", a-t-il ajouté.