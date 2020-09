Ligue des champions – Barrages : Valbuena et El-Arabi font gagner l'Olympiakos

Grâce à des buts de Valbuena et El-Arabi, l'Olympiakos a remporté son barrage aller. Le Dynamo Kiev a fait de même face à La Gantoise.

Les barrages de la ont commencé mardi soir avec la victoire de Krasnodar sur le PAOK (2-1), le succès du Red Bull sur le terrain du Maccabi Tel-Aviv (2-1) et le nul 0-0 entre le Slavia Prague et les Danois de Midtjylland.

Le se joue de La Gantoise

Ce mercredi soir, le Dynamo Kiev a réalisé un joli coup en allant s'imposer 2 buts à 1 sur le terrain de La Gantoise. Les Ukrainiens ont ouvert le score dès la 8e minute par Supryaga.

Les Belges ont égalisé par Tim Kleindienst qui coupait la trajectoire devant le portier du Dynamo (41e). En deuxième période, Roman Bezus, ex- joueur du Dynamo entre 2013 et 2015, récoltait deux cartons jaunes coup sur coup (50 et 53e) et laissait ses partenaires à 10.

En infériorité numérique, les Belges encaissaient un second but, œuvre de Carlos de Pena, dans les dans les dix dernières minutes de la rencontre.

: Valbuena et El-Arabi buteurs

Par ailleurs, l'Olympiakos a battu l'Omonia Nicosie, son voisin chypriote. Très actif, Mathieu Valbuena a ouvert le score sur penalty (69e) avant que Youssef El-Arabi ne porte le score à 2-0 d'une superbe frappe lointaine dans les arrêts de jeu (90+2e).

Enfin, dans la dernière rencontre du jour, le club norvégien de Molde recevait les Hongrois de Ferencvaros et les deux équipes se sont quittées sur un prolifique match nul : 3-3.