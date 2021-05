Ligue des champions 2021-2022 : Lille sera tête de série mais pas le PSG

Avec la fin des championnats européens, on en sait un peu sur les têtes de série de la prochaine Ligue des champions.

Dimanche, en remportant le titre de champion de France, Lille s'est offert un petit bonus : être tête de série pour la prochaine Ligue des champions. En effet, le règlement de la compétition prévoit que les champions des six meilleurs pays à l'indice UEFA sont placés dans le chapeau 1 en compagnie du vainqueur de la Ligue des champions et du vainqueur de la Ligue Europa.

En conséquence, le PSG, qui s'est classé à la deuxième place de la Ligue 1, ne sera pas tête de série mais figurera tout de même dans le chapeau 2 en raison de son excellent indice UEFA (le club parisien a été finaliste en 2020 et demi-finaliste en 2021).

Du très lourd dans le chapeau 2

Les six meilleurs championnats étant terminés, on connaît donc de nombreuses équipes de la prochaine Ligue des champions.

Chapeau 1 : vainqueur de la Ligue des champions, vainqueur de la Ligue Europa, Atlético de Madrid, Manchester City, Bayern Munich, Inter Milan, Lille OSC, Sporting CP.

Chapeau 2 : Real Madrid, FC Barcelone, Juventus, Paris Saint-Germain, Liverpool, Séville FC.

Chapeau 3 : Ajax d'Amsterdam, RB Leipzig, Atalanta Bergame.

Chapeau 4 : AC Milan, VfL Wolfsburg.

Les finales européennes auront un impact sur les chapeaux

Il faut avoir à l'esprit que le résultat de la finale de la Ligue des champions (Manchester City contre Chelsea) ainsi que celui de la Ligue Europa (Manchester United contre Villarreal), auront un impact sur les chapeaux pour plusieurs clubs.

Manchester United héritera du chapeau 1 en cas de victoire en Ligue Europa mais ira dans le chapeau 2 en cas de défaite. Idem pour Chelsea en fonction de son résultat en finale de la Ligue des champions.

Le Zénith Saint-Pétersbourg sera quant à lui dans le chapeau 1 si Manchester City remporte la C1 mais dans le chapeau 3 si c'est Chelsea qui l'emporte.

Le Borussia Dortmund peut espérer rejoindre le chapeau 2 si Manchester City et Villarreal sont sacrés sur la scène européenne. Sinon, le BVB se contentera du chapeau 3. Le FC Porto est également en ballotage entre les chapeaux 2 et 3. Mais son cas est plus simple que celui de Dortmund : une victoire de City ou une victoire de Villarreal lui offriront une présence dans le deuxième pot.

Enfin, l'AS Monaco peut obtenir une qualification directe pour la phase de groupes de la Ligue des champions si Manchester United bat Villarreal. Dans le cas contraire, les Monégasques devront passer par les barrages pour se qualifier. En cas d'issue positive, devant sa télé ou sur le terrain, Monaco se retrouvera dans le chapeau 3 ou le chapeau 4.