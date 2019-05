Ligue 2 - Le Paris FC inaugure son nouveau centre d'entraînement avec l'objectif d'atteindre l'élite

Le Paris FC a inauguré son nouveau centre d'entraînement ce mardi. Un nouvel espace de travail que le 4e de Ligue veut à la hauteur de ses ambitions.

"On a joué la carte de la formation d'entrée." Président du depuis 2012, Pierre Ferracci se félicite de l'aboutissement de ce projet d'un construction d'un nouveau centre d'entraînement pour les équipes premières (masculine et féminine), mais aussi de formation pour les jeunes du club. "On a commencé par bâtir les fondations en s'occupant des jeunes. On a d'abord cherché à faire monter toutes les équipes de jeunes au plus haut niveau. La formation doit être orientée vers l'équipe première, pas pour qu'ils partent tous", poursuit le président.

L'objectif affiché avec ces nouvelles infrastructures est bien de développer la formation en plein cœur de l'Île de . Une région dont sont originaires plus de la moitié des joueurs évoluant aujourd'hui en et en . Présente lors de l'inauguration, la vice-président de la Fédération de Française de Football (FFF), Brigitte Henriques, renchérit : "Le Paris FC est connu pour la qualité de sa formation, c'est très important d'avoir une telle structure pour l'Île de France qui est le principal vivier de jeunes talents en Europe." Une stratégie que l'actuel quatrième de espère payante pour franchir un nouveau pallier et ambitionner de monter en dans les prochaines années. "Ce centre est un des éléments qui fera que le club aura plus de chances d'aller en Ligue 1", confirme Pierre Dréossi, manager général du club depuis 2015 après avoir passé plus de dix ans à Rennes. "Evidemment, le premier but est de garder les meilleurs jeunes, il faut absolument lier l'ambition du club à la formation. Avoir les moyens de les retenir et les infrastructures pour. Il n'y a pas de raison que le Paris FC ne devienne pas l'un des meilleurs clubs formateurs français."

L'article continue ci-dessous

Ce nouveau centre, qui regroupera toutes les équipes des U17 aux professionnels, permet au club de disposer désormais d'infrastructures de haut niveau. Il a été réalisé en partenariat avec le groupe ADP. Quatre terrains d'entraînement – dont un nommé du nom de Mamadou Sakho, passé par le club dans sa jeunesse – s'étalent sur une surface totale de huit hectares. Le centre de formation sera bientôt rejoint par un centre d'hébergement pour les jeunes, ainsi qu'un espace scolarité, dont les travaux débuteront à la fin de l'été.

"Mettre les équipes masculine et féminine ensemble apporte un plus au club"

L'un des aspects marquant de ce nouvel espace de travail est la volonté du club de rassembler l'ensemble de ses joueurs et joueuses au même endroit. Les équipes premières masculine (Ligue 2) et féminine (D1) partageront ainsi un même bâtiment mixte, avec notamment des espaces médicaux et de musculation partagés. "Je crois énormément à la dynamique apportée par le football féminin. Mettre les équipes masculine et féminine ensemble apporte un plus au club", précise Pierre Ferracci. Une initiative saluée par Brigitte Henriques, qui a elle-même été international française. "C'est un projet magnifique, une structure extraordinaire comme on voit rarement en Île de France parce qu'elle elle rassemble tout, le masculin et le féminin, en plus des jeunes." Une volonté de développer la section féminine du club accélérée en 2017 lors de la fusion avec Juvisy, sextuple champion de France amateur et demi-finaliste de la féminine en 2013.

"C'est vrai que j'étais émue en rentrant dans le centre d'entraînement. Pour moi c'est une émotion de partage parce que ça fait depuis 2008 que je suis à Juvisy, un club qui m'a apporté des valeurs extraordinaires. Je sais toute l'énergie qui a été donnée. C'est la continuité de l'histoire pour essayer de retrouver la Champions League et faire de belles choses dans ce nouveau centre d'entraînement", conclu Gaëtane Thiney, attaquante emblématique du club et internationale française sélectionnée pour la prochaine en France.