Ligue 2 - Le Paris FC et Lens s'affronteront en play-offs, le Gazélec en sursis, Béziers relégué !

La dernière journée a livré son verdict en haut et en bas du classement. Troyes, Lens et le Paris FC participeront aux play-offs pour espérer monter.

Avec la 38e et dernière journée, la a rendu son verdict ce vendredi soir. Si Metz et Brest étaient assurés déjà de monter, derrière il fallait attribuer les places pour les play-offs afin de potentiellement monter dans l'élite.

était certain de finir troisième et affrontera le vainqueur du duel entre le et Lens, qui ont vaincu respectivement le (1-0) et Orléans (5-2). Les deux équipes s'affronteront lors du premier play-off le mardi 21 mai. Le match contre l'ESTAC aura lieu trois jours plus tard.

Lorient, qui n'a pas pu faire mieux que match nul au Havre (2-2) et ne retrouvera pas la une fois de plus. L'avenir de Mickaël Landreau est désormais bien en danger.

A la demande des diffuseurs, le Bureau de la @LFPfr a décidé à l’unanimité d’avancer d’une journée les Play-offs de @DominosLigue2 https://t.co/8EE8IAJElO



Play-off : (4e contre 5e) le mardi 21 mai

Play-off : (3e contre vainqueur Play-off 1) le vendredi 24 mai pic.twitter.com/mRY3hEvrHm — Domino's (@DominosLigue2) 25 avril 2019

Pour ce qui est de la lutte pour le maintien, Auxerre, l' et Sochaux se sont faits peur mais joueront bien en Ligue 2 la saison prochaine. Les grands perdants de la soirée sont bien , relégué directement, et le Gazélec Ajaccio, qui est barragiste.

Les Corses affronteront en barrage aller-retour Le Mans qui a terminé troisième de National devant Laval.

Récaptiulatif :

Metz et Brest : montent en

Troyes : troisième, recevra le vainqueur du play-offs entre le Paris FC et Lens

Paric FC : quatrième, recevra Lens en play-offs

Lens : cinquième, se déplacera au Paris FC en play-offs

Gazélec Ajaccio : 18e, affrontera Le Mans (3e de National) en barrage aller-retour

Béziers : 19e, relégué en National

: 20e, relégué en National