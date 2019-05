Ligue 2 | Classement et calendrier du Paris FC, de Lens et Lorient - Les différents scenarii possibles pour la montée

Tandis que Metz et Brest ont déjà assuré leur montée, et que Troyes est en Playoffs2, trois équipes vont se bagarrer pour deux places en Playoffs 1.

À une journée de la fin du championnat de , deux équipes sont assurées d'accéder à l'élite, à savoir le et le . Les Lorrains ont même obtenu leur strapontin dès la 35e journée. Dauphin des Grenats, le Stade Brestois a connu le même sort la semaine dernière en prenant le dessus sur . Et derrière ce duo, l'ESTAC s'est assuré une place en Playoffs 2 en validant sa place sur le podium. Enfin, les équipes se situant entre la 4e et la 6e place vont se battre pour deux places en Playoffs 1. Il s'agit du , de Lens et de Lorient.

Pour rappel ; il y aura trois barrages au programme. Le premier, nommé Playoffs 1, mettra aux prises le 5e au 4e au classement. Puis le vainqueur de cette opposition défiera celui qui aura fini sur le podium. Et enfin, la formation qui aura le dernier mot de cette confrontation en un seul duel entre équipes de se mesurera au 18e de la dans un match d'appui en double confrontation.

QUEL EST LE CLASSEMENT ACTUEL DE LA LIGUE 2 ?

Classement Classement Matches joués Points Différence 2. Brest 36 74 27 3. 36 70 21 4. Paris FC 36 62 13 5. Lens 36 60 18 6. Lorient 36 60 9

En cas d'égalité à l'issue de la saison c'est le goal-average général qui prévaut. De fait, le Paris FC peut se contenter d'un nul lors de l'ultime match contre le Gazélec, afin de s'assurer une place dans le Top 5. On voit mal le remonter un goal-average de quatre buts aux Franciliens.

Lens, pour sa part, accueille Orléans. Les Artésiens ont l'obligation de l'emporter, sous peine de se faire dépasser par les Morbihannais. Un nul pourrait suffire, mais seulement si Lorient faute également de son côté.

QUELLES SONT LES DYNAMIQUES DES ÉQUIPES ?

Pour Lorient, il n'y a donc pas de calcul à faire. L'équipe de Landreau n'a d'autres alternatives que de faire le plein de points pour rester en vie. Et même un succès pourrait ne pas lui suffire si les équipes qui la devancent au classement l'emportent également.

Les Lorientais de Landreau auraient pu se retrouver dans l'emballage final pour finir derrière Metz, mais ils ont trop gaspillé lors du sprint final. Ils ne comptent que deux succès lors neuf derniers matches. Des trois équipes qui sont en mesure encore d'accéder aux barrages, c'est eux qui accusent le plus le coup actuellement.

Le Paris FC de Bazdarevic connait une dynamique plus positive, avec deux succès lors des deux derniers matches. C'est ce qu'a permis aux Franciliens d'être en position de force pour finir dans le Top 5.

Le a aussi bien réagi dernièrement en prenant six points sur six. Mais les Sang et Or ont été trop irréguliers tout au long de la saison pour qu'on parie sur la passe de trois.

QUEL EST LE CALENDRIER DES EQUIPES ?

Le calendrier de Paris FC Date Match Horaire 17/05 Paris FC vs Gazélec d'Ajaccio 20h45

Le calendrier de Lorient Date Match Horaire 17/05 vs Lorient 20h45

Le calendrier de Lens Date Match Horaire 17/05 Lens vs Orléans 20h45

L'AVIS DE LA RÉDACTION

Comptant deux points de plus que ses deux poursuivants au classement, le Paris FC est logiquement le mieux placé pour disputer les Playoffs 1. Cela étant, l'équipe parisienne est la seule qui affronte une formation qui a encore quelque chose à jouer puisque les Corses se battent pour leur survie en Ligue 2. Malgré cela, on voit mal comment le PFC pourrait passer à côté de son objectif.

Derrière, entre Lorient et Lens, la tendance du moment laisse présager un scénario favorable pour les Sang et Or. Ces derniers se produisent à domicile et avec le moral au plus haut après avoir gagné deux matches de rang.

LE PROGRAMME DES BARRAGES

Voici la programmation des Playoffs en Ligue 2 et du match barrage avec le 18e de la Ligue 1.

A la demande des diffuseurs, le Bureau de la LFP a décidé à l’unanimité d’avancer d’une journée les Play-offs de Domino’s Ligue 2 qui sont désormais fixés aux dates suivantes :

- Play-off 1 (4e contre 5e) le mardi 21 mai 2019 (au lieu du mercredi 22 mai 2019)

- Play-off 2 (3e contre vainqueur Play-off 1) le vendredi 24 mai 2019 (au lieu du samedi 25 mai 2019).

- Barrage entre le vainqueur des Play-off 2 et du 18e de la Ligue 1 programmés le 30 mai et le 2 juin.