Ligue 1 - Victoire folle pour Montpellier, Lens et Nîmes également vainqueurs

Quel match ! Montpellier est venu à bout de Strasbourg grâce à sa force de frappe offensive. Plus pragmatiques, Lens et Nîmes ont gagné à l'extérieur.

On ne s'ennuie décidément jamais quand on va à La Mosson cette saison. Bousculé défensivement par un volontaire, est parvenu à l'emporter grâce à son potentiel offensif de tout premier plan. Seule victoire à domicile de l'après-midi, puisque Lens est allé gagner à et Nîmes à Reims sur la plus petite des marges.

Montpellier-Strasbourg 4-3

Quel match ! Ou plutôt quelle première mi-temps totalement folle, marquée par six buts, ni plus ni moins. Les Montpelliérains prennent dans un premier temps les devants, grâce à Pedro Mendes sur corner, puis Andy Delort, sur une superbe tête depuis le second poteau.

Mais le défenseur central concède ensuite deux penaltys, d'abord pour une main puis pour une faute sur Bellegarde, transformés par Lala et Diallo pour ramener Strasbourg à hauteur. Ludovic Ajorque répond enfin au doublé d'Andy Delort, qui était parvenu à redonner l'avantage à son équipe.

Supérieurs dans de nombreux domaines, les Héraultais reprennent un avantage cette fois définitif au coeur de la seconde période, sur une belle remise de la tête de Delort pour la reprise de Laborde. Voilà les hommes de Der Zakarian provisoirement deuxièmes.

Dijon-Lens 0-1

Dijon n'y arrive toujours pas. Pour le deuxième match de Linarès sur le banc, les Bourguignons concèdent une nouvelle défaite et restent lanterne rouge. La faute à une énorme erreur de leur gardien Anthony Rasciopi, qui offre à Arnaud Kalimuendo son premier but en .

Suffisant pour les Sang et Or, qui repartent de Gaston Gérard avec les trois pointsn quinze jours après leur nul totalement fou arraché contre Reims.

Reims-Nîmes 0-1

Victoire des plus précieuses pour Nîmes, malmené à Delaune face à Reims mais qui est finalement parvenu à s'en sortir. La faute à l'inefficacité offensive des Rémois, inoffensifs sur leur pelouse, à l'image de Boulaye Dia toujours à la recherche de son premier but cette saison sur son terrain.

La faute également à Zinédine Ferhat, malin au moment d'obtenir le penalty de la gagne, transformé par Renaud Ripart. La faute, enfin, à un grand Baptiste Reynet, longtemps décisif avant d'être sauvé par sa barre dans les derniers instants. Grand bol d'air dans le Gard.