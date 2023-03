Ligue 1 : Un record en ligne de mire pour l'OM

En cas de victoire sur la pelouse de Stade de Reims dimanche, l'OM pourrait égaler un record datant de 13 ans.

L'Olympique de Marseille doit se relancer. Après un début d'année 2023 tonitruant, les Phocéens sont dans le dur depuis un mois avec une défaite face au PSG (0-3), une élimination en Coupe de France face à Annecy et un nul évitable face à Strasbourg dimanche (2-2). S'ils sont toujours deuxièmes de Ligue 1, les Marseillais doivent surveiller le RC Lens qui pointe à deux points et l'AS Monaco à cinq longueurs.

L'OM peut égaler un record

Dimanche, les joueurs d'Igor Tudor se déplaceront sur la pelouse du Stade de Reims. Et s'ils sont en difficulté à domicile cette saison (24 points en 14 matches de championnat), ils négocient plutôt bien leur déplacement, et cela pourrait bien leur offrir un record vieux de 14 ans. EN cas de victoire au Stade Auguste-Delaune, l'OM compterait 8 victoires consécutives loin de leurs bases, performance réalisée pour la dernière fois par l'équipe d'Éric Gerets en 2008-2009. Tudor pourrait ainsi s'octroyer un nouveau record après avoir réalisé la meilleure première partie de saison e l'histoire du club en Ligue 1.

Mais la tâche ne sera pas aisée. En face, les Rémois n'ont plus perdu le moindre match de championnat depuis 19 journées et l'arrivée de Will Still et restent sur trois victoires consécutives, dont la dernière sur la pelouse de Monaco (1-0).