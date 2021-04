La Ligue 1 de retour à 18 clubs en 2023-2024 ?

La LFP songe de plus en plus à réduire le nombre de clubs en Ligue 1. Un passage à 18 voire à 16 équipes est même envisagé !

Selon les révélations du Parisien, le 21 avril dernier, lors du conseil d'administration de la LFP, effectué sur Zoom, plusieurs personnes ont proposé de réduire le nombre de clubs en Ligue 1, évoquant même un championnat avec seulement seize équipes.

Une réduction à 18 ou à 16 ?

« Mais c'est plutôt pour être certain d'obtenir gain de cause à 18 clubs et donner l'impression de lâcher du lest. Rien n'a évidemment été décidé mais il est clair qu'on y va tout droit. Et peut-être même dès la saison 2022-2023 », confirme un membre du CA présent lors de la réunion au Parisien.

Avec la Covid-19 et le fiasco de Mediapro, le football français traverse une crise sans précédent et de nombreux présidents cherchent des solutions. Avec une réduction de l'élite, le pactole des droits ne serait plus partagé en 20 mais en 18 permettant aux clubs de D1 d'engranger plus de revenus.

Comme le rapporte le Parisien, un retour de la Ligue 1 à 18 clubs plaît énormément à Vincent Labrune, le président de la LFP. Le but d'une telle réduction est également de convaincre Canal+ de conserver l'intégralité des droits de la Ligue 1 alors que la chaîne cryptée a fait savoir qu'elle souhaitait uniquement diffuser les meilleures affiches à partir de la saison prochaine.

De 14 à 20 clubs, un changement permanent en D1

Depuis sa création en 1932, le débat concernant le nombre idéal de clubs en première division a toujours existé. Lors de sa première saison, la « Division Nationale », telle était son nom, comportait 20 clubs mais dès la saison suivante, elle passait à 14 équipes avant de grimper à 16 en 1934-1935 puis à 18 en 1945-1946 et à 20 en 1946-1947 avant de revenir aussitôt à 18 en 1947-1948.

La D1 à 20 clubs fera son retour en 1958-1959 avant de repasser à 18 pensionnaires en 1963-1964 puis de nouveau 20 en 1965-1966 avec un intermède de deux saisons à 18 (1968-1969 et 1969-1970) avant de se stabiliser à 20 à partir de 1970-1971.

La dernière réduction de 20 à 18 clubs remonte à la saison 1997-1998 et c'est avec l'apparition de la dénomination « Ligue 1 », en 2002-2003, que le championnat de France est revenu à 20 équipes.