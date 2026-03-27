Ligue 1 : Pourquoi le duel OL - Auxerre a été avancé ?

Le calendrier de Ligue 1 réserve parfois des surprises inattendues, même pour les affiches les plus classiques. À quelques semaines du sprint final, un simple ajustement d’horaire peut révéler des enjeux bien plus larges qu’il n’y paraît. Entre contraintes sécuritaires et organisation événementielle, certaines décisions interpellent. C’est précisément le cas de ce choc OL - Auxerre, dont l’horaire a été modifié à la dernière minute. Une situation qui soulève des interrogations et met en lumière les coulisses souvent méconnues de la programmation des rencontres.

OL - Auxerre avancé de deux heures pour un concert

Initialement prévu à 17h00, le match OL - Auxerre a finalement été avancé à 15h00 le samedi 25 avril 2026. Cette décision n’est pas liée à des considérations sportives, mais bien à des contraintes d’ordre public. En effet, la tenue simultanée d’un événement musical d’envergure à la LDLC Arena a contraint les autorités locales à revoir l’organisation globale de la journée. Face à ce contexte, la Ligue de Football Professionnel a dû adapter son calendrier afin d’éviter tout risque de saturation des dispositifs de sécurité et de circulation dans la métropole lyonnaise.

Dans son communiqué officiel, l’instance précise : « Le coup d’envoi du match entre l’Olympique Lyonnais et l’AJ Auxerre, comptant pour la 31e journée de Ligue 1 McDonald’s et initialement fixé à 17h00 le samedi 25 avril 2026, est avancé à 15h00. Ce changement fait suite à des contraintes d’ordre public portées à la connaissance de la LFP, postérieurement à la programmation initiale, par la Préfecture du Rhône, en lien avec la tenue d’un concert à la LDLC Arena le même jour. La LFP remercie BeIN SPORTS pour sa souplesse et sa collaboration, qui ont permis de rendre possible cet ajustement dans les meilleures conditions ». Une décision concertée, qui illustre la nécessité d’une coordination étroite entre les acteurs sportifs et institutionnels.