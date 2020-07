Ligue 1 - Noël Le Graët plus nuancé concernant le public dans les stades

Alors que le contexte sanitaire actuel invite à la prudence, le président de la FFF s'est montré moins optimiste qu'il y a quelques semaines.

Longtemps, Noël Le Graët, le président de la Fédération Française de Football, s'est dit optimiste et favorable à l'idée d'un retour des spectateurs dans les stades pour la reprise de la . Mais alors que la situation sanitaire redevient quelque peu préoccupante ces derniers jours en , le dirigeant a modéré son discours dans un entretien accordé au Parisien, ce mercredi. Désormais, le patron du football tricolore admet se poser davantage de questions...

"On se pose davantage de questions"

"La France est le seul pays d'Europe de l'Ouest à accueillir, à nouveau, du public à l'occasion des finales des deux coupes nationales (...) On est toujours en discussions pour qu'il y ait du monde pour la reprise de la . Combien de personnes ? Je ne sais pas. Nul ne peut vraiment prévoir. Il y a un mois, j'aurais tenu un discours un peu plus optimiste. Mais aujourd'hui, avec le léger rebond de l'épidémie constaté, on se pose davantage de questions", a-t-il déclaré au Parisien.



De plus, Noël Le Graët s'est exprimé au sujet des supporters du , lesquels avaient fait parler d'eux de manière négative en ne respectant pas les mesures barrières dans les travées du Parc des Princes. "Je comprends que les supporteurs soient heureux de retrouver leur stade et d'encourager leur équipe, mais il faut que tout le monde soit responsable, à son niveau, en adoptant les bonnes attitudes", a confié le président de la FFF.