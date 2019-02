Ligue 1 : Nîmes-Rennes reporté !

Le match de la 27ème journée de Ligue 1 entre Nîmes et Rennes, programmé ce samedi 2 mars (20h), a été reporté à une date ultérieure.

Une fois de plus, un match de Ligue 1 programmé un samedi soir va faire l'objet d'un report.

La Ligue de Football Professionnel a en effet indiqué ce lundi soir que le match entre Nîmes et Rennes serait reporté à une date ultérieur. Cette rencontre était programmée samedi prochain, le 2 mars, à 20 heures. Mais elle a été décalée en raison du calendrier chargé du Stade Rennais, qualifié pour les huitièmes de finale de l'Europa League après son exploit à Séville face au Betis (1-3). Rennes avait formulé une demande auprès de l'instance afin de voir ce match reporter pour aborder au mieux ses prochaines joutes européennes, l'équipe de Julien Stéphan affrontant Arsenal le jeudi 7 mars (18h55). Une requête à laquelle la LFP à répondu favorablement.

La Ligue n'a toutefois pas précisé la nouvelle date de ce match, indiquant dans son communiqué officiel que ce report avait lieu "afin de permettre au Stade Rennais de préparer dans les meilleures conditions possible sa double confrontation face à Arsenal en huitièmes de finale de l'Europa League", et avoir accépé "la demande du club breton de report de la rencontre.

🚨 Afin de permettre au @staderennais de préparer dans les meilleures conditions possibles sa double confrontation face à Arsenal en 8es de finale d'@EuropaLeague, le Bureau de la @LFPfr a accepté la demande du club breton de reporter le match #NOSRFC ➡ https://t.co/TqdHlZ3mfv pic.twitter.com/hmzDOFbZIg — Ligue 1 Conforama (@Ligue1Conforama) 25 février 2019

La nouvelle date de cettre rencontre sera fixée par la Comission des Compétitions, chargée de la programmation des matches au sein de la LFP. Le Nimes Olympique a, de son côté, présenté ses excuses à ses supporters dans un communiqué officiel.

"Suite à la décision de reporter le match Nîmes Olympique – Stade Rennais à une date ultérieure, le Club tient à présenter ses excuses auprès de ses supporters de ce nouveau report décidé par la Ligue de Football Professionnel. Ce report a été décidé après la tenue du bureau composé par l’ensemble des Présidents de Clubs. Soutenu par la Préfecture et la DDSP du Gard pour que la rencontre se déroule le samedi 2 mars comme initialement prévu, le Club n’a pas eu gain de cause et ne comprend pas cette décision qui va bouleverser une fois de plus le calendrier et remet en cause le principe d’équité sportive. Cette décision a été motivée par le fait de mettre le Club de Rennes dans les meilleures conditions possibles pour jouer son prochain tour d’Europa League face à Arsenal. La rencontre ne se tiendra pas ce week-end. Le Nîmes Olympique communiquera ultérieurement sur les modalités de remboursement".