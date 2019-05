Ligue 1 - Marseille touche le fond, et creuse encore…

L’OM ne disputera pas la Coupe d’Europe la saison prochaine. Après la médiocre prestation contre l’OL (0-3), rien n’incite à l’optimisme.

C’était attendu, c’est désormais officiel. Une nouvelle fois surclassé par l’Olympique Lyonnais (3-0) ce dimanche, l’ se trouve mathématiquement incapable d’atteindre l’une des quatre premières places qualificatives pour l’Europe. La suite ? Elle n’incite guère à l’optimisme. Rien ne va plus sur la Canebière. Marseille touche le fond, et creuse encore inlassablement en espérant atteindre une autre sortie…

Radonjic, symbole des maux de l’OM

L’occasion de sauver l’honneur d’une saison ratée dans les grandes largeurs était là mais, même ça, l’équipe de Rudi Garcia n’en est plus capable. Comment pourrait-elle l’être ? Le problème commence justement avec le technicien, qui a fait le choix perdant - comme très souvent - de titulariser Radonjic plutôt que Thauvin, ou même Payet. Et que dire de cette excuse de la forme physique quand on parle de deux des joueurs les plus talentueux de cet effectif, qui ne seront certainement plus là au mois de septembre.

Au-delà de sa prestation catastrophique, Radonjic est le symbole des maux de l’OM : fruit du recrutement raté de Garcia, acheté 12 M€ par une direction qui manque de flair, pas au niveau d’un club du standing de Marseille, et sous contrat jusqu’en 2023… Tout ou presque doit changer sur la Canebière, et cela passera par les joueurs. Et pourtant, les rares éléments fiables au sein de l’effectif - Gustavo, Thauvin, Payet, Balotelli - semblent voués au départ.

La jeunesse ou l’expérience, l’OM ne peut miser sur aucun des deux

Avec qui reconstruire ? La jeunesse ? Les saisons passent et Lopez ou Sanson ne progressent plus, Kamara a une nouvelle fois plongé lors d’une grande affiche et, comme à l’aller, Caleta-Car a fini par être expulsé. L’expérience ? Mandanda a touché le fond, même lorsque les ballons arrivent dans l’angle qu’il est censé boucher, le mental de Rami est resté en et, malgré sa performance correcte du soir, Strootman fait figure de flop intégral.

L'article continue ci-dessous

Tout n’est pas à jeter, bien sûr. Sakai ou Ocampos le prouvent en donnant tout sur le terrain. Mais faut-il rappeler qu’ils ont été achetés par l’ancienne direction qui, avec le même budget que l’actuelle, aurait certainement réussi à faire mieux ? Par son inexpérience à la tête d’un club de football, Jacques-Henri Eyraud aura réussi l’exploit de faire regretter Vincent Labrune aux amoureux de l’OM. C’est dire…

Que ferait Guardiola avec cet effectif ?

Alors, comment reconstruire ? Changer d’entraîneur, cela semble être la tendance, mais que ferait Pep Guardiola avec cet effectif ? Et limoger Garcia aura un coût non négligeable. Les finances, justement, n’incitent pas non plus à l’optimisme. L’OM est endetté, sous la menace du fair-play financier, et rares sont les fortes valeurs marchandes dans l’équipe. Les seuls au niveau ? Les supporters, comme toujours. Et pourtant, eux aussi commencent à lâcher…

Face à l’OL, ce sont sans doute eux qui ont réalisé les plus belles actions de la rencontre. Nous passerons sur les débordements de fin pour nous concentrer sur l’avant-match et ces mots qui résument tout : Fiasco Project, Catastrophique Projet, Tisane Project, Honteux Project. Deux ans et six mois après, le Champions Project parait bien loin. La suite s’annonce peu reluisante, et c’est un euphémisme…