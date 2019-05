Ligue 1 - Marseille-Montpellier (1-0) : Garcia et l’OM finissent sur une bonne note

Pour sa dernière avec Marseille, Garcia aura eu le mérite de bien finir avec une victoire méritée contre Montpellier (1-0). L'OM finit 5e de Ligue 1.

C’est officiel, Rudi Garcia vient tout juste de diriger son dernier match avec l’ , avec une victoire à la clé face à (1-0) ce vendredi au Stade Vélodrome, dans le cadre de la 38e journée de ! Le technicien français finit donc sur une bonne note, avec une rencontre ouverte mais tout de même maîtrisée contre une belle équipe montpelliéraine.

Hubocan, un choix curieux mais payant !

L’annonce de son départ aura au moins eu le mérite de calmer les supporters, qui préféraient viser la direction lors de l’avant-match avec plusieurs banderoles hostiles. Cela a également pu libérer certains joueurs, à l’image de Dimitri Payet, qui obligeait rapidement Lecomte à se coucher sur une belle frappe aux 16 mètres. Dans la foulée, Garcia devait encaisser le coup de la blessure de Sanson, et choisissait… Hubocan pour le suppléer !

Une décision curieuse, mais finalement payante au vu du match. Car l’OM a (aussi) eu des temps faibles. Dès le retour des vestiaires, Congré pensait profiter d’un cafouillage pour ouvrir le score, mais il écrasait trop sa frappe et Pelé se couchait bien. Un avertissement reçu 5 sur 5 par les Olympiens, qui trouvaient enfin la faille grâce à Thauvin, à l’affût après une déviation parfaite de Germain !

Balotelli voit rouge...

L’OM lancé ? Pas vraiment. En effet, les hommes de Garcia résistaient, et maîtrisaient, mais Delort décidait ensuite de se réveiller. Oyongo le précédait en trouvant la barre transversale d’une frappe puissante, avant que l’avant-centre du MHSC n’échoue par deux fois devant Pelé, impassable ! Le ballon allait d’un but à l’autre, et c’est ensuite Lecomte qui sauvait son camp en s’imposant en patron devant Balotelli !

Le buteur italien montrait ensuite une face plus sombre de son comportement avec un tacle aussi inutile que dangereux sur Congré ! Un geste de frustration qui lui valait immédiatement un carton rouge. Pour ce qui sera peut-être son dernier match, c’est dommage… Mais ni l'OM, ni Garcia ne s'en soucieront ce soir. Main dans la main, les deux parties finissent bien, et c'est sans doute le plus important.