Ligue 1, le record impressionnant de Roberto De Zerbi avec l'OM

Roberto De Zerbi a établi un magnifique record avec l’OM après la victoire contre Rennes.

Il y a 24 heures, l’Olympique de Marseille prenait le dessus sur le Stade Rennais à l’occasion de la 17e journée de Ligue 1 (1-2). Une victoire qui a permis notamment à Roberto De Zerbi d’entrer dans l’histoire du club phocéen.

Les statistiques folles de Roberto De Zerbi avec l’OM

Désireux de jouer les premiers rôles en Ligue 1 cette saison, l’OM (2e, 36 pts) ne veut rien laisser passer dans cette deuxième partie de saison. Samedi soir, le club phocéen a fait un pas de plus vers le fauteuil de leader occupé par le PSG (1er, 40 pts) en s’offrant le scalp de Rennes. Mason Greenwood a d’abord répondu à l’ouverture du score d’Arnaud Kalimuendo avant qu’Adrien Rabiot ne donne la victoire aux Olympiens. Un succès glané avec maitrise qui représente beaucoup plus pour Roberto De Zerbi. En effet, l’Olympique de Marseille a planté, face aux Bretons, ses 38e et 39e buts de la saison en Ligue 1 en seulement 17 journées.

C’est la première fois que l’OM réalise de tels chiffres à ce stade sous un entraineur en championnat depuis Lucien Leduc en 1971 (40). Et, ce n’est pas le seul record atteint par Roberto De Zerbi après la victoire contre Rennes. En effet, le club marseillais a assumé son statut de meilleure équipe à l’extérieur en Ligue 1 cette saison.

Le succès contre le Stade Rennais est notamment le huitième glané par l’Olympique de Marseille en neuf déplacements lors de la campagne en cours. Un ratio que le club n’avait encore jamais réalisé dans toute son histoire auparavant. Des chiffres reluisants qui confortent l’idée selon laquelle Roberto De Zerbi peut amener l’OM à titiller le Paris Saint-Germain cette saison.