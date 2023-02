Ligue 1 : Le RC Lens ne décolère pas contre l'arbitrage à Brest

Tenu en échec à Brest, le RC Lens s'est emporté contre l'arbitrage et les multiples oublis de la VAR.

Tenu en échec à Troyes, battu à domicile par Nice et tenu en échec à Brest dimanche, le RC Lens est à la peine depuis le début de l'année 2023, qui avait pourtant très bien commencé avec une victoire 3-1 face au Paris Saint-Germain. Face aux Brestois, les Sang et Or sont revenus dans es derniers instants de la rencontre par un but de Jonathan Gradit. Mais cette rencontre aura surtout été marquée par de nombreuses décisions litigieuses de l'arbitrage qui auraient pu tourner en faveur de l'actuel 3è de Ligue 1.

Lens furieux contre l'arbitrage

Comme par exemple sur l'ouverture du score de de Jérémy Le Douaron pour Brest alors qu'une main avait été commise par Pierre Lees-Melou au début de l'action. À l'image de leur entraîneur Franck Haise, les Lensois n'ont pas caché leur colère vis-à-vis de l'arbitrage pendant le match. "Qu’il y ait débat sur le penalty pour nous, pourquoi pas. Mais sur l’action du but de Brest, il y a une main qui emmène le ballon dans un sens contraire, une main offensive qui doit être sifflée, elle ne l’a pas été. On m’a dit que c’était checké, que la main était au sol, mais elle n’est pas au sol", a lancé l'entraîneur artésien à l'issue de la rencontre.

Et plus de 24 heures après la fin du match, la colère ne semble toujours pas être redescendue dans le Nord de la France. Ce lundi, le club a publié sur son compte Twitter une compilation des erreurs d'arbitrages durant le match sous forme d'une compilation musicale, dans laquelle "Jean-Michel Çajoue", "Jean-Michel Padepéno" ou encore "Jean-Michel Padecarton" sont les artistes, faisant référence aux différentes erreurs d'arbitrage de la rencontre.

Au classement, le Racing revient tout de même à égalité avec l'OM, battu par Nice, mais voit le PSG s'envoler et surtout Monaco revenir à deux petits points du podium et de la deuxième place.