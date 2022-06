Ligue 1 : Le classement final de la saison 2021/2022

En cette période d’intersaison, Goal vous propose un rappel du verdict final de la saison 2021/2022.

Le rideau est tombé sur la saison 2021/2022 il y a un peu plus d’un mois. Le championnat de France a été animé. De l’avis de nombreux observateurs, il fut même parmi les spectaculaires du 21e siècle, même si des évènements extra sportifs sont venus gâcher l’impression générale comme les nombreux incidents survenus dans les tribunes.

Une saison de grand crû

Toujours est-il que la campagne a été plaisante et a débouché sur le triomphe du PSG, le 10e de son histoire. Alors qu’ils ont encore manqué le coche sur la scène européenne, les Franciliens ont survolé la concurrence au niveau domestique. L’OM, leur dauphin, a fini à 15 points derrière.

Marseille n’a pas pu rivaliser pour le titre, mais il a tout de même fait bonne figure et arracher la qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions. Un strapontin amplement mérité pour la bande à Sampaoli, qui a occupé le 2e rang du classement durant la majeure partie du championnat.

L’AS Monaco accompagnera également ces deux géants du football français dans la plus belle des compétitions. L’équipe princière a su bien se redresser durant la seconde partie de la saison et a donc décroché le ticket tant convoité.

Rennes et Nice finissent également européens, respectivement en Ligue Europa et en Ligue Europa Conférence. Strasbourg et Lens, eux, terminent aux portes du continent, en dépit de parcours tout aussi honorables.

En bas du tableau, on retrouve deux équipes historiques de ce championnat, en l’occurrence l’AS Saint-Etienne et Bordeaux. Faisant les frais d’une gestion calamiteuse, les Verts comme les Girondins se sont retrouvés en queue de peloton et n’ont jamais été capables de remonter. Le FC Metz les accompagne à l’étage inférieur.