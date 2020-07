Ligue 1 - La programmation officielle de la 2ème journée dévoilée

Ce mercredi, la LFP a dévoilé le programme détaillé de la deuxième journée de Ligue 1.

Plus de cinq mois après l'arrêt prématuré de la saison 2019/20 pour cause de pandémie de coronavirus, la s'apprête à reprendre ses droits. En effet, le championnat de va débuter au mois d'août prochain. Ainsi, la 1ère journée de la nouvelle saison se tiendra entre le vendredi 21 et le dimanche 23 août.



Le calendrier de la saison de Ligue 1 dévoilé

Ce mercredi, la LFP a dévoilé le programme détaillé de la deuxième journée. Celle-ci débutera le vendredi 28 août au soir par une affiche opposant l'Olympique Lyonnais au DFCO au Groupama Stadium et terminera le dimanche 30 août avec un match entre le et l' .

Le programme détaillé de la 2ème journée de :

Vendredi 28 août, 21h00 - Olympique Lyonnais vs Stade Brestois

Plus d'équipes

Samedi 29 août, 17h00 - vs

Samedi 29 août, 21h00 : Lens vs

Dimanche 30 août, 13h00 : Reims vs

L'article continue ci-dessous

Dimanche 30 août, 15h00 : Angers vs , Metz vs , vs Nîmes, Saint-Étienne vs Lorient

Dimanche 30 août, 17h00 : vs OGC Nice

Dimanche 30 août, 21h00 : Brest vs Olympique de Marseille