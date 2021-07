Ligue 1 - La bataille BeIN-Canal+ a-t-elle rendu son verdict ?

Alors que BeIN Sports et Canal+ se renvoient la balle pour le lot 3 des droits TV de la L1, la chaîne cryptée devrait bien conserver ses deux matchs.

Ce fameux lot 3 dont personne ne veut… Acheté dans la précipitation par BeIN Sports en 2018 face à la razzia de Mediapro, le groupe qatari l’avait ensuite sous-licencié à Canal+, qui a annoncé cet été vouloir mettre fin au contrat après avoir été battu par Amazon lors du dernier appel d’offres. Depuis, la bataille prend place dans les tribunaux.

Du côté de C+, on estime que ce lot 3 - qui comprend le match du samedi à 21h et celui de dimanche à 17h - a été «surpayé» à l’époque. À 332 M€ par an, contre seulement 250 M€ pour Amazon qui hérite des meilleures affiches alors que Mediapro payait près de 800 M€ par an, la position de la chaîne cryptée est tout à fait compréhensible.

La fin du feuilleton, enfin ?

Problème : la justice a débouté le diffuseur historique du football français, et conforté la LFP. Canal+ a donc décidé de se tourner vers BeIN, lui reprochant de ne pas avoir dénoncé le contrat. Et cela a payé, tout du moins dans un premier temps, puisque la justice autorisé le groupe de Vincent Bolloré à suspendre sa sous-licence… sauf si BeIN attaquait la Ligue à son tour.

Chose faite ce mardi, selon les informations de RMC Sport. Canal+ ne peut donc plus suspendre sa sous-licence… et se retrouve donc dans l’obligation de diffuser ? Oui, d’après nos confrères, même si BeIN devrait se charger de la première journée avant de refiler ce cadeau empoisonné à C+ jusqu’au terme de la saison. La fin du feuilleton, enfin ?