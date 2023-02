Ligue 1 : L'OM réalise un gros coup à Nantes

Vainqueurs 2-0 sur la pelouse du FC Nantes, l'OM a mis la pression sur le RC Lens et le PSG.

L'Olympique de Marseille est boen décidé à jouer les troubles fête et à se bagarrer avec le PSG et le RC Lens pour le titre de champion de France. Après le nul face à Monaco samedi (1-1), les Olympiens se sont imposés sur la pelouse du FC Nantes au terme d'une prestation qui ne restera pas parmi les plus abouties du club phocéen cette saison.

Marseille bousculé, mais Marseille s'impose

Bousculés en début de rencontre par le fort pressing des Cannaris, les hommes d'Igor Tudor peinent à s'approcher des buts d'Alban Lafont et à se montrer dangereux, tandis que les locaux se procurent des opportunités qu'ils ne concrétisent pas. Mais au retour des vestiaires, les Marseillais prennent peu à peu le dessus et finissent par être récompensés par un but gag.

Après une très belle percée de Nuno Tavares, Joao Victor, au duel avec Cengiz Under, pousse le ballon dans ses propres filets après un rebond sur Alban Lafont (1-0, 57è). Les visiteurs continuent à dominer la suite de la rencontre mais manquent eux aussi de précision devant le but, à l'image de Jonathan Clauss.

Ounahi buteur pour sa première

En fin de rencontre, Nantes pousse et se procure plusieurs occasions notamment par Evann Guessand, mais Pau Lopez se tend bien pour préserver les trois points de son équipe. Et à la toute dernière minute, la nouvelle recrue Azzedine Ounahi, pour sa première entrée sous le maillot olympien, mistifie Andrei Girotto et vient inscrire son premier but par la même occasion.

L'OM s'impose donc 2-0 dans la douleur, mais passe provisoirement devant le RC Lens et revient à deux points du PSG.