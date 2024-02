Ligue 1 : Jérôme Rothen détruit Clément Turpin

Jérôme Rothen s’en est pris à Clément Turpin lundi dans son émission, Rothen s’enflamme, sur RMC.

Mehdi Benatia et Jonathan Clauss ne sont pas les seuls acteurs du championnat français au centre des critiques en ce début de semaine. Arbitre du match entre l’OL et Nice vendredi lors de la 22e journée de Ligue 1, Clément Turpin est également sous le feu des critiques après sa prestation. Ce lundi, Jérôme Rothen n’a pas du tout été tendre avec l’arbitre français.

Jérôme Rothen fracasse Clément Turpin

Le choc entre l’OL et Nice a tourné à l’avantage de Lyon qui s’est imposé un score étriqué (1-0). Mais en fin de match, les Aiglons se sont estimés lésés en reprochant notamment l’arbitre, Clément Turpin, deux actions litigieuses dans la surface de l’OL qui aurait dues être sifflées en leur faveur. Ce qui a provoqué une vague de critiques sur l’arbitrage de M. Turpin. Ce lundi, Jérôme Rothen en a remis une couche en dénonçant notamment une arrogance de la part de l’officiel français.

« Monsieur Turpin et bien d’autres arbitres, je vais m’attaquer aussi aux instances de l’arbitrage. Mais pour commencer, Monsieur Turpin n’est pas bon. Après le pourquoi du comment, à savoir est-ce qu’il a de l’arrogance et se prend pour un autre ou est-ce qu’il ne voit rien, il est malhonnête et c’est de l’incompétence ? Je ne sais pas, là-dessus je ne sais pas. Ce qui est sûr c’est que de semaine en semaine, sur les terrains de Ligue 1, et c’est pour ça que je pense que c’est plus de l’arrogance et le fait qu’il se prenne pour un autre, on l’a placé comme le meilleur arbitre français », lance l’ancien joueur du PSG.

Les graves accusations de Rothen sur Turpin

Jérôme Rothen estime que le fait de considérer M. Turpin comme le meilleur arbitre français le pousse à outrepasser ses fonctions. L’ancien joueur de l’AS Monaco révèle notamment que Clément Turpin empêcherait les autres arbitres de faire bien leur travail quand il est sur le terrain ou au VAR.

« Une fois que tu as dit cela, tu vois semaine après semaine ils font des conneries. Et souvent Monsieur Turpin, c’est lui. Quand il est au VAR, il n’est pas sur le terrain mais se permet de prendre à partie le VAR. C’est lui qui dit 'non ne va pas voir' ou 'va voir' ceci ou cela. En fait il fait la pluie et le beau temps. Et donc, lui, ce Monsieur Turpin qui se prend pour un autre, il donne les consignes. Et ça je le sais parce qu’on me l’a dit, il donne les consignes avant les matchs : ‘’le VAR vous ne m’appelez pas pour rien’’. Donc les mecs ont une pression incroyable, ils ne prennent pas leurs responsabilités et n’ont pas envie de l’appeler parce qu’il ne faut pas contrarier Monsieur Turpin », dénonce Rothen.

L’interpellation de Jérôme Rothen sur le cas Turpin

D’après Jérôme Rothen, Clément Turpin fait ce que bon lui semble parce qu’il est protégé. Rothen ne comprend surtout pas pourquoi M. Turpin est toujours sur les meilleurs matchs de Ligue 1 alors qu’il commet des erreurs chaque weekend. L’ancien parisien interpelle surtout les instances de l’arbitrage de la Ligue 1 sur le cas de Clément Turpin.

« Sauf que lui fait connerie sur connerie. Et encore une fois, cela a des incidences sur les résultats. Deux fois de suite c’est contre Nice, cela tombe sur eux mais ça aurait pu tomber sur d’autres. Alors oui, c’est un mauvais arbitre ! Oui, il a le boulard ! Et oui, j’ai envie d’entendre les instances de l’arbitrage. C’était Monsieur Garibian qui protégeait tous les arbitres en disant qu’il ne fallait pas parler. Messieurs Lannoy et Gautier voulaient révolutionner l’arbitrage, on voulait que les arbitres viennent s’expliquer quand ils font une grosse erreur, ils sont où ? Ce que je ne comprends pas non plus, c’est qu’il n’y a aucune sanction. Ces mecs-là font connerie sur connerie et tous les week-ends ils arbitrent les meilleurs matchs » conclut Rothen, très remonté contre l’arbitre français.