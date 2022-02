Ligue 1 – J23 : Reims atomise Bordeaux, Clermont piège Nice, Lorient se relance

Plusieurs matches de la 23e journée de Ligue 1 sont au programme de ce dimanche 6 février.

Match joué à 13h00

Lorient – Lens : 2-0

Après quinze journées sans la moindre victoire, Lorient renoue enfin avec le succès. Les Merlus ont été réalistes et ont marqué un but par période : Soumano à la 43e et Koné à la 76e.

A noter que Yannick Cahuzac a été expulsé alors qu'il était sur le banc des remplaçants.

Matches joués à 15h00

Reims – Bordeaux : 5-0

La semaine dernière, Bordeaux était sorti de la zone rouge en battant Strasbourg. Mais les Bordelais y sont vite revenus en se faisant balayer 5-0 à Reims. Dans une rencontre à sens unique, les buteurs rémois sont Ekitike (40e), Munetsi (46e, 76e), Matusiwa (59e) et Faes (61e).

Les Girondins ont même terminé la rencontre à 10 après l'expulsion de Danylo Ignatenko (72e), seulement neuf minutes après son entrée en jeu et qui disputait son premier match sous ses nouvelles couleurs…

Troyes – Metz : 0-0

Pas de vainqueur entre ces deux clubs mal classés mais un match plaisant, avec deux équipes joueuses.

Nice – Clermont : 0-1

Fin de série pour Nice qui restait sur cinq victoires de suite en Ligue 1.

C'est d'ailleurs un OGC Nice méconnaissable qui s'est produit ce dimanche après-midi. Sans solution, les Niçois ont été logiquement battus par Clermont, beaucoup plus entreprenant. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Rashani à la 77e minute.

Strasbourg – Nantes : 1-0

Après une première période équilibrée, le match a finalement basculé en faveur des locaux. Liénard a profité d'une erreur de Fabio pour faire trembler les filets. Ajorque (83e) puis Nyamsi (87e) ont ensuite échoué de peu pour alourdir le score.

Strasbourg relève ainsi la tête après sa surprenante défaite à Bordeaux.

Mauvaise opération pour Nice, Lorient respire

A l'issue de ces cinq matches, Nice perd sa 2e place au profit de l'OM qui s'est imposé contre Angers vendredi soir. L'OM compte 43 points soit un deux plus que Nice.

Avec sa victoire, Strasbourg reste 4e devant Monaco (38 points contre 36 pour l'ASM).

En bas de classement, Reims est 14e (27 points) devant Clermont (24 points), Troyes (21 points) et Lorient qui sort de la zone rouge (20 points). Metz est 18e et occupe la place de barragiste avec 20 points et double Bordeaux à la différence de buts qui retombe ainsi dans la zone rouge. Enfin, Saint-Etienne est dernier avec 18 points.