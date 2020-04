Ligue 1 - Fabrice Fiorèse : "L'OM a flingué ma carrière"

Dans un entretien accordé à l'Equipe, Fabrice Fiorèse, réputé pour avoir quitté le PSG pour rejoindre l'OM, est revenu sur son échec à Marseille.

Quitter un club pour rejoindre le club ennemi n'est jamais chose aisée. Surtout quand il s'agit du et de l' , dont la rivalité, qui s'est certes atténuée ces dernières années, a parfois été conséquente, du fait notamment du caractère passionné des supporters des deux camps.

"L'OM a flingué ma carrière mais je suis aussi responsable"

Alors quand on fait le choix de devenir un "traître" aux yeux de ceux-ci, mieux vaut être à la hauteur sur les terrains. Sous peine de vivre un véritable calvaire. Transféré à l'OM en 2004 après avoir porté les couleurs franciliennes, Fabrice Fiorèse en sait quelque chose... Comme il l'a raconté à L'Equipe, mardi.

"Quelques mois avant de signer à Marseille, quand j'étais à Paris, j'avais marqué à la dernière minute contre l'OM (1-0, le 30 novembre 2003) un soir où, sincèrement, on aurait dû en prendre cinq. Ensuite, j'ai mis plus de deux mois avant de marquer mon premier but sous mes nouvelles couleurs (à l'OM), j'avais pris aussi le numéro 11 de Drogba... Tout ça a fait que c'était invivable. L'OM a flingué ma carrière mais je suis aussi responsable de mon choix", a ainsi confié le natif de Chambéry.