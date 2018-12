Ligue 1 : Dijon-PSG à son tour reporté ?

Comme pour la précédente, la programmation de la prochaine journée de Ligue 1 se retrouve largement chamboulée suite au mouvement des Gilets Jaunes.

Une semaine après un week-end durant lequel seules quatre rencontres de Ligue 1 s'étaient déroulées, la 18ème journée du championnat de France devrait à son tour être touchée par une vague de matches reportés, suite au cinquième week-end consécutif de manifestations des Gilets jaunes. Ainsi, après les six reports de la journée précédente, huit rencontres sont cette fois impactées.

Dans un premier temps, la rencontre opposant l'Olympique de Marseille aux Girondins de Bordeaux prévue dimanche soir ne se jouera pas, suite à la demande de la Préfecture des Bouches-du-Rhône. Match reporté, donc. Dans un second temps, Guingamp-Rennes, Amiens-Angers et Nantes-Montpellier ont subit le même sort et ont été reportés à des dates ultérieures suite aux demandes des autorités locales.

L'article continue ci-dessous

Au tour du match entre Dijon et le Paris Saint-Germain ?

De plus, le match opposant le Stade Malherbe de Caen à Toulouse a pour sa part été reprogrammé au mardi 18 décembre (19h30), tandis que Nice-ASSE et Lyon-Monaco ont été décalés à la journée de dimanche, et pourront donc bien se jouer ce week-end. ​ À ne pas rater Juventus : Cristiano Ronaldo va manquer un match de la fin d'année

OM, le constat musclé de Jacques-Henri Eyraud : "Catastrophique"

FC Barcelone, Jordi Alba : "Ousmane Dembélé doit s'améliorer en dehors du terrain"

Solari revient sur le cas d'Isco au sein du Real Madrid

Dernière opposition en date à être concernée, la réception du Paris Saint-Germain par Dijon, prévue ce samedi à 17h, qui aurait elle aussi été reportée par mesure de sécurité. Autant dire que de nouveau, la programmation de la journée est largement chamboulée.