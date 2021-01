Ligue 1 - Dijon accroche Strasbourg, Metz et Reims ont le sourire

Metz et Reims sont les deux vainqueurs de ce multiplex de Ligue 1, tandis que Strasbourg et Dijon ne sont pas parvenus à se départager.

Peu de buts dans ce multiplex de la 21e journée de , amputé de la rencontre entre Nîmes et Lorient pour cause de Covid-19. Deux victoire pour Metz contre et Reims devant Brest. Match nul pour à .

Metz-Nantes 2-0

Toujours pas de victoire pour le FC Nantes de Raymond Domenech, qui aura tenté de revenir en seconde période, mais le but de Nicolas Pallois aura été refusé pour hors-jeu avant qu'un penalty ne soit annulé pour la même raison.

Avant cela, les Messins avaient fait la différence peu avant la pause sur un ballon parfait en profondeur de Boulaya pour Leya Isaka, auteur de son deuxième but en une semaine d'un petit ballon par-dessus Alban Lafont. Farid Boulaya en contre vient finalement punir les Canaris au bout du temps additionnel. Frédéric Antonetti et ses hommes continuent de regarder vers le haut.

Reims-Brest 1-0

Battus à la dernière minute la semaine dernière par , les Rémois se sont repris en prenant le meilleur sur Brest sur un but chanceux. Pour son deuxième but en pros, Nathanaël Mbuku s'est trouvé sur la trajectoire de la frappe de Chavalerin pour la dévier involontairement de la tête au fond, alors que Chardonnet venait de trouver le poteau sur coup-franc deux minutes avant de l'autre côté du terrain.

L'article continue ci-dessous

Les Bretons ont eu beau prendre le jeu à leur compte et pousser pour égaliser en seconde période, cela s'est avéré insuffisant. Les Champenois reviennent à deux petits points de leur adversaire du jour.

Dijon-Strasbourg 1-1

C'est dans ce troisième match de l'après-midi que l'on a pu observer le plus de buts. Dominatrice, l'équipe de Thierry Laurey a dû attendre le retour des vestiaires pour prendre l'avantage grâce à une tête de Ludovic Ajorque, auteur déjà de son dixième but de la saison sous le maillot alsacien. Meilleur total du club depuis un certain Mamadou Niang.

Malheureusement pour eux, Senou Coulibaly est parvenu à égaliser à la suite d'un corner et d'une remise d'Assalé. Malgré plusieurs tentatives de part et d'autres, les deux équipes ne sont pas parvenues à se départager. Dijon passe barragiste.