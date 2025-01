Ligue 1, De Zerbi et l'OM s'inclinent devant Franck Haise

Malgré Roberto De Zerbi, l’OM ne fait toujours pas le poids face à Franck Haise.

Dimanche soir, l’Olympique de Marseille a courbé l’échine face à l’OGC Nice lors de la 19e journée de Ligue 1 (2-0). Une défaite douloureuse qui a confirmé une statistique étonnante de l’OM face aux équipes de Franck Haise. Une tendance qui n’a pas changé malgré l’arrivée de Roberto De Zerbi cette saison.

Franck Haise met De Zerbi et l’OM à genoux

L’Olympique de Marseille aurait peut-être voulu affronter Nice un peu plus tard cette saison. À une semaine de l’Olympico retour contre l’OL, le club phocéen a été surpris par les Aiglons ce dimanche. Cependant, le résultat n’est pas si surprenant quand l’homme sur le banc du Gym a pour nom, Franck Haise. Défait à l’aller (2-0), le technicien français a confirmé son statut de bête noire de l’OM cette fois-ci.

En effet, le club olympien est rarement en réussite face à l’ancien entraineur du RC Lens. La défaite de l’OM contre Nice était notamment la sixième des Phocéens face à une équipe entrainée par Franck Haise. Le coach du Gym a battu l’Olympique de Marseille plus que n’importe quel autre club en Ligue 1. L’arrivée de Roberto De Zerbi sur le banc marseillais n’a donc pas changé grand-chose pour Franck Haise qui n’a pas manqué de savourer son nouveau succès contre l’OM.

« On a préparé ce match en étant très peu sur le terrain, ou pas du tout, avec de petites réunions entre les titulaires. Mais je félicite les joueurs car ils ont fait le match qu'il fallait pour battre Marseille en étant capables de presser haut, avec un bloc compact, discipliné. C'est un match qui doit montrer au groupe qu'en mettant tout ça, intelligence et générosité, on a de belles choses à vivre. Les joueurs, je l'espère, sont conscients de ce qu'ils sont capables de faire, et de ne pas faire (...) J'aime bien avoir le ballon, mais l'objectif ce soir était de gagner, pas d'avoir la possession (...) Il y a eu un moment où avec l'effectif que j'avais, l'équipe n'était pas assez forte pour vivre les deux compétitions. J'ai fait aussi certains choix que j'assume, et qui m'ont amené à privilégier une équipe plus forte en L1 qu'en Ligue Europa », a déclaré l’entraineur niçois en fin de match.