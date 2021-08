Ligue 1 - Clermont fait sensation, Nantes lance sa saison !

Quatre rencontres de la 2ème journée de Ligue 1 se jouaient simultanément ce dimanche. Clermont a notamment fait sensation, le FC Nantes l'a emporté.

Clermont et Bayo, c'est fou !

Une semaine après la première victoire en Ligue 1 de son histoire, sur la pelouse de Bordeaux (0-2), le Clermont Foot a su enchaîner. Cette fois, les hommes de Pascal Gastien ont décroché leur premier succès à domicile, eux qui sont venus à bout de Troyes au stade Gabriel-Montpied (2-0). Après un début de rencontre équilibré, le carton rouge reçu par Issa Kaboré (33e) a permis aux locaux de prendre l'ascendant. Les buts de la victoire ont été inscrits par Mohamed Bayo (53e, 65e), le buteur maison et récent meilleur buteur de L2. Déjà très convoité, l'attaquant a marqué trois buts en deux matches cette saison. La sensation Clermont est 3ème de Ligue 1 !

Rennes encore accroché, 1er succès pour Nantes

Tenu en échec à domicile par le RC Lens lors de la première journée (1-1), le Stade Rennais espérait faire tourner le compteur points ce dimanche, dans le Finistère. Sur la pelouse du Stade Brestois, rien n'a été facile pour les Rouge et Noir, qui ont pensé s'imposer à force de patience. Après une première période marquée par un énorme loupé de Jérémy Doku (3e) et des occasions franches des locaux (25e, 30e), ce derby breton s'est finalement joué en fin de match. Entré en cours de rencontre, c'est l'attaquant Serhou Guirassy qui a su faire la différence, reprenant victorieusement de la tête un centre venu de la gauche (84e). Un but décisif ? Oui, mais pendant quelques minutes seulement... Dans le temps additionnel, le Stade Brestois a en effet égalisé grâce à Jérémy Le Douaron (90e+1). Frustration.

Dans le même temps, le FC Nantes s'est imposé sans forcer face au FC Metz. Les hommes d'Antoine Kombouaré ont fructifié leur match nul obtenu à Monaco en ouverture (1-1) grâce à des buts inscrits par leurs meilleurs éléments. Dans un premier temps, c'est Randal Kolo Muani qui a fait trembler les filets avec beaucoup de finesse, profitant d'un bon travail de Moses Simon (11e). En seconde période, Ludovic Blas, annoncé sur le départ depuis le début du mercato estival, a doublé la mise (48e). Toujours invaincus et totalisant désormais quatre points en deux rencontres, les Canaris, maintenant de justesse la saison dernière, ont enfin de quoi savourer.

​Reims et Montpellier font le spectacle

Pour le spectacle, c'est à Auguste-Delaune qu'il fallait se trouver ce dimanche ! Montpellier a décroché son premier point face au Stade de Reims après une première période riche en buts. En effet, les visiteurs ont d'abord ouvert le score par Nicolas Cozza (5e), avant de se faire renverser par les hommes d'Oscar Garcia. Et principalement par un homme : Moreta Cassama, auteur d'un doublé salvateur en l'espace de vingt minutes (7e, 26e). Comme souvent, le MHSC s'en est remis au talent de ses attaquants. D'abord, c'est Andy Delort qui a remis les compteurs a égalité (38e), avant que Gaëtan Laborde n'inscrive le troisième but (43e). Déterminé à égaliser, Reims a ensuite imprimé une pression d'enfer sur la défense héraultaise, laquelle a finalement craqué devant le but égalisateur d'Ilan Kebbal (83e).