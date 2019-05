Ligue 1 | Calendrier, Horaire, classement : la lutte à trois pour la Ligue des Champions

À 3 levées de la fin en L1, seul le PSG est assuré de disputer la prochaine C1. Les deux autres accessits se disputeront entre Lille, Lyon et l'ASSE.

Le championnat de touche à sa fin. À trois journées du baisser de rideau, plusieurs vérités n'ont cependant pas encore été livrées. Comme le nom des équipes qui accompagneront le PSG en Ligue des Champions la saison prochaine. La bataille en question concerne trois formations, celles situées entre la deuxième et la quatrième place, et s'il y en a une qui est quasiment sûre de participer aux grandes soirées continentales en 2018/19, le suspense demeure entier pour la place de barragiste.

Dauphin de Paris, le LOSC est en effet très bien parti pour composter son ticket et retrouver la compétition reine pour la première fois depuis 2014. Personne n'imagine les Nordistes s'écrouler si près du but. L'OL et l'ASSE peuvent mathématiquement encore viser cette deuxième place, mais nul doute que leur attention est portée vers la troisième. Les deux rivaux régionaux risquent même de devoir se livrer un combat au couteau jusqu'aux tous derniers instants de la compétition.

QUEL EST LE CLASSEMENT ACTUEL DE LA LIGUE 1 ?

Classement Classement Matches joués Points Différence 1. PSG 35 85 +67 2. 35 69 +31 3. 35 63 +15 4. Saint-Etienne 35 62 +16

En cas d'égalité entre deux équipes à l'issue de la saison c'est le goal-average qui prévaut. De ce fait, et la lecture du classement ci-dessus, on peut estimer que Lille a déjà six points d'avance sur son premier poursuivant. Pour être définitivement à l'abri et être sûrs de finir seconds, les Dogues n'ont besoin que d'une seule victoire. Derrière, tout reste possible et bien malin celui qui pourra prédire le vainqueur du duel à distance entre Rhodaniens et Foréziens, séparés d'un petit point actuellement.

QUELLES SONT LES DYNAMIQUES DES ÉQUIPES

Lyon et Lille viennent tout juste de s'affronter en championnat. Au Groupama Stadium, les deux formations se sont quittées sur un score de parité dimanche dernier (2-2). Pour les Dogues, ce nul étirait la série d'invincibilité à l'extérieur puisqu'ils y sont invancus en championnat depuis le mois de novembre dernier. Et à domicile, l'équipe de Galtier continue de faire le plein de points. Ses deux dernières rencontres au Stade Pierre Mauroy se sont soldées par deux victoires, 10 but marqué et un seul encaissé.

L'article continue ci-dessous

La série actuelle de l'OL est un peu moins impressionnante. Cela étant, les Gones sont en redressement depuis quelques matches. Défaits trois fois de suite au début avril, toutes compétitions confondues, ils ont pris 7 points sur les 9 derniers possibles.

De toutes les équipes luttant pour une place en C1, l'ASSE de Jean-Louis Gasset est celle qui semble être le plus en forme. Rien ne résiste aux Verts depuis environ deux mois. Lors des sept dernières journées, ils l'ont emporté 6 fois et fait un match nul.

QUEL EST LE CALENDRIER DE LILLE ?

QUEL EST LE CALENDRIER DE LYON ?

QUEL EST LE CALENDRIER DE SAINT-ETIENNE ?

L'AVIS DE LA RÉDACTION

Pour la deuxième place, l'affaire semble donc être entendue. Elle ne devrait pas échapper aux Lillois, surtout qu'ils bénéficient d'un calendrier plutôt favorable avec deux matches à jouer à domicile. On voit mal les hommes de Christophe Galtier tout gâcher lors de ce sprint final après avoir fait tant d'efforts pour terminer seconds. Concernant la troisième place, celle qualificative pour les barrages de la C1, il y a fort à parier qu'elle ne sera décernée que lors de l'ultime journée. Lyon est maitre de son destin, mais il a un match compliqué à jouer lors de la prochaine journée sur le terrain de l'OM. Les Verts, qui restent sur six succès lors des sept derniers matches, ont donc toutes les raisons de continuer à y croire et espérer coiffer leurs ennemis jurés sur le poteau. Notre avis est que l'OL va préserver son rang et résister à la pression des Stéphanois.