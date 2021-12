Ligue 1, Bundesliga, Liga, Premier League, Serie A : découvrez l'équipe-type de chaque championnat

Ce lundi, l'Observatoire du football du CIES (Centre International d'Etude du Sport) a présenté son nouveau rapport qui dévoile l'équipe-type des grands championnats (Bundesliga, Liga, Ligue 1, Premier League, Serie A) à la mi-saison.

Les joueurs ont été sélectionnés sur la base de l'indice de performance du CIES, bâti à partir des données d'Opta Sports. Seuls les footballeurs ayant disputé au moins 900 minutes de championnat depuis le début de la saison ont été pris en compte.

L'équipe-type de la Premier League

Dix des onze joueurs dans l'équipe-type de la Premier League anglaise jouent pour Manchester City (Dias, Laporte, Cancelo, Rodri, Silva) et Liverpool (Alexander-Arnold, Henderson, Salah, Jota, Mané). La seule exception est le gardien de Chelsea Édouard Mendy.

L'équipe-type de la Liga

Quatre clubs sont représentés dans l'équipe-type de la Liga, avec notamment six joueurs de Real Madrid. Trois Français, tous internationaux, figurent dans cette équipe-type : Jules Koundé, Nabil Fékir et bien évidemment, Karim Benzema.

L'équipe-type de la Serie A

On retrouve également la présence de quatre clubs dans l'équipe-type de la Serie A et le club le mieux représenté est l'Inter Milan avec quatre joueurs. Un seul Français dans ce onze : le néo-international Theo Hernandez.

L'équipe-type de la Ligue 1

Concernant la Ligue 1, on ne trouve que trois joueurs du PSG. Cela s'explique par le fort turn-over pratiqué par Mauricio Pochettino.

L'équipe-type de la Ligue 1 est celle qui compte le plus grand nombre de clubs représentés puisqu'on en dénombre six : PSG (4 joueurs), Olympique de Marseille (3), ainsi que Montpellier (1), Lens (1), Rennes (1) et Brest (1).

L'équipe-type de la Bundesliga

À l'opposé, seul trois clubs sont présents dans l'équipe-type de la Bundesliga, où figurent sept joueurs du Bayern dont deux Français : Lucas Hernandez et Dayot Upamecano. On remarque l'absence d'Erling Haaland dans cette équipe car il totalisait moins de 900 minutes de jeu au 15 septembre 2021.