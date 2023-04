Ligue 1 : Angers SCO relégué à l'issue de la 32e journée si…

Battu par le PSG, Angers peut être relégué en Ligue 2 à l'issue de la 32e journée de Ligue 1 en fonction des résultats de certains clubs.

Vendredi soir, en ouverture de la 30e journée de Ligue 1, Angers s'est incliné au stade Raymond-Kopa 2 buts à 1 face au PSG.

Avec cette défaite, le SCO reste bien évidemment scotché à la dernière place du classement avec 14 points. C'est la 24e défaite des Angevins cette (pour 3 victoires et 5 nuls) et elle pourrait être synonyme de relégation en fonction des résultats de ses concurrents pour le maintien : Auxerre (14e avec 32 points), Nantes (15e avec 31 points), Brest (16e avec 31 points) et Strasbourg (17e et relégable avec 29 points).

Angers sera relégué en Ligue 2 à l'issue de la 32e journée de Ligue 1 si…

Auxerre, Nantes et Brest ne perdent pas. Auxerre perd, Nantes gagne, Brest fait match nul. Auxerre ne perd pas, Nantes fait match nul, Brest perd et Strasbourg gagne.

Auxerre reçoit ce samedi 22 avril le Lille OSC à 17h00 tandis que les autres clubs pouvant envoyer le SCO en Ligue 2 joueront dimanche. Strasbourg ira à Reims (coup d'envoi à 13h00), Brest sera en déplacement sur le terrain de l'AC Ajaccio (15h00) et le FC Nantes recevra Troyes à La Beaujoire (15h00).

Les stats ne plaident pas en faveur d'Angers

Même si Angers n'était relégué à l'issue de cette 32e journée de Ligue 1, il faudrait un miracle pour que le club échappe à la relégation. En effet, Angers compte seulement 14 points après 32 matches de Ligue 1, ce qui est le plus faible total à ce stade de la compétition pour une équipe non promue dans l'histoire de la Ligue 1 en comptant 3 points pour une victoire (14 également pour Lens en 1988-1989). Toutes équipes confondues, seul Brest (13 unités en 1979-1980) a affiché un plus faible total après 32 matches d'une saison de L1.

Et toutes ces équipes ont été reléguées à l'étage inférieur… Pis, Angers a encaissé 68 buts cette saison en championnat. C'est son deuxième plus haut total lors d'une même saison derrière les 70 buts encaissés en 1967-1968. Et le SCO avait été relégué lors de cet exercice…