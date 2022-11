Ligue 1 2023-2024 : La grande annonce

Le calendrier du championnat de France 2023-2024, qui ne comportera que 18 équipes, subira quelques modifications.

La saison 2023-2024 du championnat de France de Ligue 1 s’annonce bien particulière. Dans un premier temps, cette saison ne mettra aux prises que 18 clubs, une première depuis la saison 2001-2002. C’est donc un calendrier un peu plus léger qui attendra les différents clubs de l’hexagone, avec 34 matches de championnat au lieu de 38, comme c’était le cas depuis 2002.

La Ligue 1 2023-2024 débutera plus tôt

Cette nouvelle saison débutera un peu plus tard que celle en cours, la première journée ayant lieu le week-end des 12 et 13 août 2023. Elle finira également plus tôt qu’en 2022-2023, la 34ème et dernière journée aura en effet lieu le samedi 18 mai 2024, contre le 3 juin cette année.

Instauré cette saison en raison du calendrier bouleversé par la Coupe du Monde en novembre et décembre, le Boxing Day ne sera maintenu pour ce nouvel exercice. La trêve hivernale aura donc lieu du mercredi 20 décembre (17ème journée), seule journée qui aura lieu en semaine, au 13 et 14 janvier 2024, laissant trois semaines et demie de repos à tous les clubs.

Les clubs classés et 4ème et 5ème de Ligue 2 disputeront un premier play-off le 21 mai, le vainqueur affrontera le 3ème trois jours plus tard. Les barrages contre le 16ème de Ligue 1 auront lieu le jeudi 30 mai et le dimanche 2 juin.