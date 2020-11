Liga, le pire Barça depuis 25 ans

Barcelone n'a pas très bien commencé sa saison de . Et cela n'a fait qu'empirer à l'Estadio Wanda Metropolitano samedi soir face à l' .

Les Catalans n'ont récolté que 11 points sur 24 depuis le début de l'exercice avec trois victoires, deux nuls et trois défaites en huit matchs, ce qui est forcément très mitigé pour une équipe qui envisage de se battre pour le titre.

Trop de points ont déjà été laissés en chemin, à tel point que c'est la pire équipe des Blaugrana des 25 dernières années.

Il faut en effet remonter à 1995/96 pour voir une telle entame. De mauvais départs se sont également produits en 2002/03 et 2003/04.

