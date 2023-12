Liga, le Barça finit l'année avec une mauvaise nouvelle

Le Barça a reçu une mauvaise nouvelle à quelques heures du nouvel an.

Le Barça ne terminera pas l’année dans une grande alégresse. A quelques jours du nouvel an, le club blaugrana a reçu une mauvaise nouvelle. Ce qui se rajoute d’ailleurs aux nombreux problèmes des Catalans cette année.

Le Barça miné par les blessures en 2023

2023 n’est définitivement pas l’année du FC Barcelone. En difficulté en championnat, le Barça (4e, 38pts) doit également faire sans plusieurs de ses joueurs, absents pour cause de blessure. Le club blaugrana a déjà perdu le jeune milieu de terrain, Gavi, forfait pour le reste de la saison. Avant lui, Frenkie De Jong et Pedri Gonzalez ont aussi manqué plusieurs matchs en raison des pépins physiques. Si les deux joueurs ont fait leur retour au même moment, le second a encore rechuté et est de nouveau indisponible. Une situation embarrassante pour le Barça qui est aussi privé de son gardien titulaire, Marc-André Ter Stegen, pour une longue durée. Déjà décimé par autant d’indisponibilité, le Barça doit encore faire face à celle d’un autre joueur ces prochains mois.

Marcos Alonso va passer sur le billard

C’est la dernière mauvaise nouvelle du Barça cette année. Le club a annoncé dimanche que son défenseur, Marcos Alonso, sera opéré. Absent depuis un match contre le Shakhtar Donetsk le 07 novembre en Ligue des Champions (0-1), l’Espagnol va devoir passer sur le billard. « Le joueur de l'équipe première Marcos Alonso sera opéré la semaine prochaine pour résoudre les problèmes lombaires qu'il rencontre. A la fin de l'intervention, un nouveau rapport médical sera fourni », indique le Barça sur ses réseaux sociaux. Après Gavi et Ter Stegen, Marcos Alonso devrait également s’absenter pour une longue durée. Une mauvaise nouvelle pour le Barça qui a besoin d’entrer dans le nouvel an dans le meilleur état d’esprit.