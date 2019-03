LIGA - Grâce à Messi, le Barça s'adjuge le derby (2-0)

De nouveau auteur d'un doublé inspiré, Lionel Messi a permis au leader de la Liga de l'emporter face à l'Espanyol, dans le derby de Barcelone (2-0).

Championnat d' , 29ème journée

2-0 Barcelone

Buts : Lionel Messi (71' et 89')

Au match aller, le FC Barcelone n'avait fait qu'une bouchée de l'Espanyol (0-4) lors d'un derby Catalan marqué par une prestation XXL de Lionel Messi, auteur d'un doublé éblouissant sur deux coups francs dont il a le secret, logés dans la lucarne d'un Diego Lopez impuissant. Ce samedi, la rencontre a de nouveau été remportée par les hommes d'Ernersto Valverde, de nouveau grâce à un coup de pied arrêté inscrit par le quintuple Ballon d'Or. Néanmoins, force est de constater qu'elle a été moins à sens unique... Et c'est un euphémisme de le dire, tant les nombreux spectateurs présents dans le Camp Nou ont assisté à une rencontre relativement fermée.

2-0 score final en faveur du Champion d'Espagne, ou un service minimum assuré sans forcer pour les partenaires de la Pulga, qui n'ont pas eu à forcer leur talent pour prendre le meilleur sur leurs rivaux de l'Espanyol Barcelone. Ainsi, alors que la dernière défaite du Barça en championnat remonte au 27 janvier dernier sur la pelouse de Girone (0-2), la hiérarchie a été respectée sans artifices, dans un match pourtant nettement dominé par les locaux, sans grande surprise il faut le dire.

Lionel Messi dépasse la barre des 30 buts en championnat





Peu inspirés en première période, les Blaugranas ont attendu la 62ème minute de jeu pour cadrer leur première tentative par l'intermédiaire du Brésilien Coutinho, bien servi par Malcom sur le côté gauche de la surface de réparation. Moins de dix minutes plus tard, Lionel Messi, éternel sauveur du Barça, prenait ses responsabilités sur un coup franc subtilement frappé à la 71ème minute. Le ballon était dévié sur sa ligne par Sanchez. Diego Lopez était battu. Les locaux pouvaient souffler.

Alors que le FC Barcelone se dirigeait doucement vers un nouveau succès lui permettant de prendre provisoirement 13 points d'avance sur son dauphin de l'Atlético de Madrid, Lionel Messi s'offrait même le luxe de doubler la mise à la 89ème minute, profitant d'une offrande de Malcom pour sceller le sort de la rencontre et ajouter un nouveau but à une liste qui ne cesse de s'allonger cette saison (31 inscrits en )... Plus que jamais, le Barça se dirige vers un nouveau titre en .