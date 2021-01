Liga - Atlético-Bilbao reporté

Calendrier bouleversé ce samedi en en raison d'importantes chutes de neige du côté de Madrid, la capitale étant frappée par la tempête Filomena.

Prévue ce samedi à 16h15, la rencontre entre l' et l' au Wanda Metropolitano, a donc d'ores et déjà été reportée par la Ligue espagnole face aux intempéries, de même que deux rencontres de deuxième division.

"Le match que nous devions jouer aujourd'hui contre l'Athletic Club au Wanda Metropolitano (prévu pour 16h15) a été reporté en raison de la tempête de neige dans une grande partie de la péninsule" , a déclaré l'Atlético dans un communiqué.

Our fixture 🆚 @Athletic_en has been postponed due to the winter snow in Spain.