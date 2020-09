Lewandowski sur le banc, une première depuis deux ans

Titulaire indiscutable au sein de la formation bavaroise, Lewandowski a été laissé inexplicablement sur le banc, ce dimanche contre Hoffenheim.

L'attaquant du , Robert Lewandowski, s'est retrouvé sur le banc pour un match de pour la première fois depuis plus de deux ans.

Le prolifique avant-centre a été laissé de côté par l'entraîneur munichois, Hansi Flick pour le déplacement à . Le jeune attaquant néerlandais Joshua Zirkzee ayant été préféré à sa place pour mener la ligne d'attaque des champions d'Europe. Et il a été soutenu par le trio Leroy Sané, Thomas Muller et Serge Gnabry.

La dernière fois que le Polonais ne figurait pas dans le onze de départ du Bayern c'était le 25 septembre 2018 contre . Presque deux ans jour pour donc qu'il n'a pas connu la sensation de démarrer sur le banc.

Pour rappel, Lewandowski est actuellement dans l'une des meilleures formes de sa carrière. Il a joué un rôle majeur dans le succès du Bayern sur la scène nationale et européenne la saison dernière, marquant 55 buts en 47 sorties.

"Lewa" avait également signé une excellente entame de campagne en cours, marquant un but et deux passes décisives lors du duel contre Schalke en ouverture du championnat et remporté 8-0 par les siens. Il a aussi délivré une passe décisive lors de la victoire en Supercoupe d'Europe contre Séville.