Lewandowski se lâche sur Yamal !

Robert Lewandowski a salué Lamine Yamal comme le meilleur ailier du monde, à seulement 17 ans.

Lewandowski approche du crépuscule de sa carrière à 36 ans, surtout comparé à Yamal, 17 ans. Ce dernier a connu une ascension incroyable, ayant déjà fait 59 apparitions pour le Barça, et ayant également remporté 17 sélections pour l'Espagne.

Yamal a marqué 11 buts et 14 passes décisives en 59 matchs pour le Barça et a également marqué trois buts en 16 sélections pour l'Espagne, dont une en demi-finale de l'Euro 2024 contre la France. Et Lewandowski estime qu'il s'est déjà imposé comme le meilleur joueur à son poste au monde.

Lewandowski a déclaré à B/R Football, lorsqu'on lui a demandé si Yamal pouvait devenir l'un des meilleurs joueurs du monde : "Bien sûr. Maintenant, ce sera facile de dire, bien sûr que je le vois comme le meilleur ailier du monde. Mais bien sûr, il a 17 ans. Une carrière de footballeur est si longue, parfois, ce n'est pas important comment vous commencez, ce qui est plus important c'est comment vous finissez ou comment se dérouleront les prochaines années, pas deux ou trois ans mais les 10-15 prochaines années. Et dans les 15 prochaines années, il aura 32 ans.

"Quand je vois la prochaine génération, ils ont un énorme défi, de leur part, sur les réseaux sociaux. Un jour, vous êtes le héros, mais le lendemain, vous êtes sur le terrain. Je lui souhaite d'être fort tout au long de sa carrière, et peu importe ce que les gens disent maintenant, ou ce que les gens vont dire, il reste sur le terrain et pense "ok, ça fait partie de ma vie, le football dont je veux profiter, je veux donner beaucoup de bonheur aux fans à la fin".

Le prochain match du Barça sera contre Osasuna en Liga. Les joueurs du Barça chercheront à prolonger leur début de saison parfait au niveau national, après avoir remporté leurs sept matches de championnat.