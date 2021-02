Lewandowski pense (déjà) à la MLS

L'attaquant de 32 ans a été interrogé par Aaron West sur son avenir après l'expiration de son contrat avec le FC Bayern Munich le 30 juin 2023.

Le FC Bayern Munich est le champion en titre cette année en UEFA Champions League. Les géants allemands ont battu la Lazio 4-1 mardi lors du match aller des huitièmes de finale et ils ont mis un pied en quart de finale. Le match retour se jouera en Allemagne le 17 mars.

Après avoir battu la Lazio mardi soir, Robert Lewandowski a été interviewé par CBS Sports et le journaliste Aaron West l'a interrogé sur son avenir concernant la période après l'expiration de son contrat avec le Bayern.

Le joueur de 32 ans est arrivé chez les géants allemands en 2014 et a signé en 2019 une prolongation de contrat jusqu'au 30 juin 2023.

"Jouer aux USA? Je ne sais pas parce que je ne sais pas ce que cela signifie pour moi et quand", at-il déclaré.

"Bien sûr, j'en sais beaucoup sur la MLS parce que quelques joueurs polonais et aussi allemands y jouaient, et ils me parlent de la vie mais aussi de la MLS et ils font chaque année un pas en avant. Cela signifie qu'ils veulent être mieux et je ne sais pas ce que cela signifie exactement pour moi mais je dirais que je suis très heureux d'être au Bayern et que je ne pense pas à un si lointain avenir."

Au cours de cette interview, Lewandowski a dit de grandes choses sur Alphonso Davies, l'international canadien qui n'a que 20 ans et qui joue déjà pour le Bayern.

Le joueur canadien est arrivé en Bundesliga en 2019 après avoir passé un an avec les Whitecaps de Vancouver en MLS.

"Il est très jeune mais il est très amusant et il est toujours positif", a déclaré Lewandowski, ajoutant: "Je sais qu'il a un potentiel incroyable et je sais qu'il doit aussi travailler dur parce que le talent ne suffit pas, et il le sait."

Récent lauréat de la Coupe du monde des clubs, le Bayern Munich de Robert Lewandowski a remporté le doublé national ainsi que la Ligue des champions en 2020 ainsi que les couronnes de Super Coupe d'Allemagne et d'Europe.

Les Bavarois sont également actuellement en tête de la Bundesliga.