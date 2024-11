Lewandowski, le nouveau Messi ?

FC Barcelone vs Las Palmas

Robert Lewandowski est devenu le troisième joueur de l’histoire – après Ronaldo et Messi – à atteindre la barre des 100 buts en C1.

Son doublé contre Brest mardi lui a permis d’atteindre la barre des 101 buts, et il compte bien en marquer plusieurs autres avant de raccrocher les crampons.

De nombreuses discussions ont eu lieu ces derniers mois sur le temps qu’il reste à Lewandowski au plus haut niveau, mais pour le légendaire footballeur polonais Zbigniew Boniek (via MD), il y a de bonnes chances qu’il puisse jouer suffisamment longtemps pour se rapprocher des 129 buts de Lionel Messi en Ligue des champions.

L'article continue ci-dessous

« Cela dépend beaucoup de ce que fait l’équipe, mais elle a une certaine tranquillité d’esprit car on sait qu’il jouera huit matchs en phase de championnat. Et puis il y a la phase à élimination directe. Je pense que Robert peut facilement atteindre les 120 buts (avant de prendre sa retraite). Il lui reste au moins deux ans à jouer à ce niveau. »

Lewandowski a réalisé un début de saison incroyable, marquant 22 buts en 19 apparitions avec Barcelone. Grâce à cela, il apparaît comme un candidat précoce au Ballon d’Or 2025, même si Boniek ne pense pas que ce défi durera.

« Je pense que l’époque où Robert aurait pu gagner le Ballon d’Or est révolue. Malgré tout, il peut avoir sa propre récompense et marquer le plus de buts possible car il entrera dans l’histoire. »