Lewandowski, la grosse décision

Il a été question que Barcelone envisage de recruter un attaquant de premier plan, sachant que Robert Lewandowski aura 37 ans la saison prochaine

Mais cette possibilité est actuellement très éloignée.

C’est ce qu’affirme Sport, qui affirme que Lewandowski n’a pas l’intention de partir de sitôt. Une quatrième année de contrat dépend de la participation de l’attaquant polonais à 50 % des matchs du Barça cette saison, un chiffre qu’il devrait atteindre. Cependant, le vétéran souhaite continuer au-delà de son contrat et souhaite prolonger son contrat jusqu’en 2027, date à laquelle il aura 38 ans à la fin de cette saison.

Malgré le débat sur l’opportunité d’anticiper l’arrivée d’un attaquant de premier plan, Barcelone est favorable à cette idée. Ils pensent qu’il serait trop difficile d’accueillir deux attaquants de premier plan, comme Lewandowski et Viktor Gyokeres du Sporting CP, et l’un d’eux finirait sur le banc. Plus Lewandowski reste dans le coup, à condition qu'il conserve les chiffres qu'il gère actuellement, mieux ce sera pour Barcelone : ils veulent plus de temps pour réunir les finances nécessaires pour viser un top 9.

L'idée d'Erling Haaland est actuellement un rêve lointain, et Gyokeres est relativement bon marché pour un attaquant de premier plan, quelque chose sur lequel ils ne peuvent pas compter chaque année. Le directeur sportif Deco serait cependant toujours désireux d'ajouter de l'aide à Lewandowski, et la signature de Jonathan David serait une autre affaire.