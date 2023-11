Lewandowski en remet une couche sur son embrouille avec Lamine Yamal

Robert Lewandowski s’est exprimé au sujet de son embrouille avec Lamine Yamal.

Le Barça s’est imposé dimanche face au Deportivo Alavés après avoir été surpris par les Basques en début de rencontre (2-1). Cette rencontre de la 13e journée de la Liga a été marquée par un fait surprenant. La colère de Robert Lewandowski envers son jeune coéquipier, Lamine Yamal, à qui le Polonais a même refusé de serrer la main.

Les explications de Lewandowski sur son geste avec Lamine Yamal

C’est l’action du match, Lewandowski mettant un vent à Lamine Yamal devant tout le monde. Même si les deux joueurs se sont expliqués dans le vestiaire, comme le rapporte Sport, le Polonais a tenu à donner sa version des faits. L’ancien joueur du Bayern Munich assure que son geste n’était pas intentionnel. « Honnêtement, il n’y a pas grand-chose à dire parce que c’était un accident total », explique Robert Lewandowski.

Robert Lewandowski calme le jeu

Le capitaine de la Pologne fait savoir aussi qu’il entretient une bonne relation avec Lamine Yamal, qui jouit bien de ses conseils, y compris lors du match contre Alavés. « En ce qui concerne ma relation avec lui, je l’ai aidé à plusieurs reprises et je lui ai donné des conseils, même dans ce match », confie Robert Lewandowski. Il reconnaît cependant qu’il peut arriver qu’il y ait des moments de friction dans des matchs, mais que la situation avec Yamal est une mauvaise interprétation. « Il est normal de dire ou de crier quelque chose sur le terrain. Toute cette situation est un accident total et n’a pas d’interprétation ou de signification », avoue Lewandowski. Double buteur face au Deportivo Alavés, Lewandowski permet au FC Barcelone (3e, 30 pts) de suivre le rythme imposé par Girona (1er, 34 pts) et le Real Madrid (2e, 32 pts) sur le podium.